¿Estresado y presionado? Erling Haaland habla sobre falta de gol en últimos partidos: “He fallado mucho”

El atacante noruego Erling Haaland aseguró no estar “estresado” por su pequeña sequía goleadora antes de la final de la Liga de Campeones, que su equipo Manchester City disputa el sábado ante el Inter de Milán en Estambul .

“No esperaba marcar tantos goles (durante la temporada), pero podría haber marcado más. He fallado muchas ocasiones, así que podría haber marcado más. Esa es la verdad”, estimó.

“No estoy estresado. Me siento muy bien”, afirmó Haaland de cara al reto de Estambul.

En los últimos partidos, la pólvora de Haaland no ha sido tan explosiva: una racha de cuatro partidos seguidos sin marcar y un gol en los últimos siete partidos.

“Por supuesto que siento presión. Mentiría si dijera lo contrario”, declaró el jugador de 22 años. “Estoy aquí para intentar hacer algo que el club nunca ha hecho antes, lo haré lo mejor que pueda”, aseguró.

El Manchester City se presenta como favorito al partido del sábado. En caso de levantar la ‘Orejona’, emularía el ‘triplete’ de 1999 de su vecino Manchester United.

“Si me hubiera dicho este escenario antes de la temporada, no me lo hubiera creído”, aseguró Haaland. “Hemos creído en nosotros desde que llegué aquí. Solo nos queda un partido”, se ilusionó.

El Manchester City estuvo ya muy cerca de conquistar la Liga de Campeones en 2021, pero perdió entonces en la final ante su compatriota Chelsea.