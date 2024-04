Fulminante respuesta de Araujo a Gundogan tras echarle la culpa de la caída de Barcelona: “Tengo códigos y valores...”

“Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestras manos y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil. Quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido. Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol” , fue lo que dijo Gundogan y que trajo repercusión.

El alemán se fue contra Ronald Araujo por la tarjeta roja que le sacaron y esto no ha gustado nada a mucha gente, ya que consideran que Gundo no debió decir nada al respecto y respetar a su compañero.

Y puntualizó: “Responsable no me siento. Condiciona el partido, más cuando tu equipo se queda con diez. Pero hay muchas cosas en el contexto del partido además de esa expulsión. Estoy de verdad agradecido a la afición, que gritaba mi nombre cuando me echaron. El culé de verdad siempre me ha apoyado. Yo cuando salgo lo soy todo y quiero que el FC Barcelona vuelva a ser el de siempre. Y hasta el final siempre voy a luchar a muerte por esta camiseta...”.

La herida sigue viva y ahora el vestuario también está dividido, por lo que Xavi tendrá que poner manos a la obra y recuperar el ambiente de cara al Clásico contra Real Madrid el domingo.