“Felicito a los dos equipos finalistas de la Champions; al Bayern Múnich y al PSG...”

“Soy aficionado del City, lo único que me preocupa es intentar ganar al Fulham”, declaró Guardiola, al ser preguntado sobre el encuentro entre ‘Gunners’ y ‘Red Devils’.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró en rueda de prensa que Rodrigo Hernández no tiene por qué “estar preocupado” por no haber sido nominado a mejor jugador de la temporada en la Premier League.

“Ha sido uno de los mejores. Los nominados merecen esa nominación, y otros jugadores que no la han recibido también lo merecen. Quien gane lo merecerá, y quienes no, probablemente también lo merezcan. Lo importante es que Rodri sabe lo que pensamos de él, sobre su importancia en el equipo y lo magnífico y extraordinario que es como jugador. No debería preocuparle esto”, comentó.

Del mismo modo, analizó la eliminación de su equipo en la Champions y sobre si le ha venido bien al City no jugar las semis de Champions.