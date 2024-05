Harry Kane revela qué le dijo Bellingham en el penal ante Real Madrid: “No lo sabía, pero luego hablé con él...”

Fue tras finalizar el partido, en la zona mixta, donde el periodista de El Mundo, Abraham P. Romero, le preguntó a Kane sobre ese cruce con Jude. “Realmente no lo sabía en ese momento. No sé lo que me dijo. Luego hablé con él y me dijo que él sabía que iba a tirar a la izquierda y que iba a avisar al portero. Pero... sí. El penal fue bueno”, explicó el ariete del Bayern.

“Vi que el portero se lanzaba un poco pronto y yo pude marcarlo. Pero, sobre el terreno de juego, no sé lo que dijo. Sabía que él (Bellingham) estaba ahí, pero no escuché su voz”, sentenció Harry Kane.