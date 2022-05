La dura conferencia de Pep Guardiola tras ser eliminado en Champions por Real Madrid: “Es un golpe duro”

“En la primera mitad no estuvimos lo suficientemente bien, pero es verdad que no sufrimos mucho. Después de marcar fuimos mejores, encontramos nuestro ritmo y los jugadores estuvieron cómodos”, manifestó Guardiola, que prefirió centrarse en los suyos.

“Sí, ha sido una eliminación cruel. Estuvimos cerca de lograr el pase, pero al final no pudimos alcanzarlo”, indicó el técnico catalán que además afirmó ha sido “un golpe duro”.

“No fue el caso de estar sufriendo su ataque 10-15 minutos y no poder sobrevivir. Al final ellos metieron muchos jugadores en el área y, con centros, hicieron dos goles. No sufrimos mucho pero no jugamos lo mejor posible. Eso es normal. Es una semifinal y los jugadores pueden sentir la presión. Tenemos que aceptarlo”, añadió el de Santpedor.

“Cuando mejor tenemos el juego y estábamos mejor, lo teníamos todo controlado pero ellos metieron mucha gente arriba con Militao, Asensio, Rodrygo y han encontrado ya dos goles. Por mi experiencia en este campo sabía que no estaba hecho, por su historia y porque ya habíamos jugado aquí”, recordó.“¿Se creía que la eliminatoria ya estaba cerrada? No, no lo hice. Estábamos cerca, pero en esta etapa nunca puedes dar eso por sentado. Son muy capaces y la historia lo dice. ¡En horabuena a la Real y al Liverpool!”, añadió, con juego limpio.

Tras los dos partidos, parte de la crítica reconoce a los ciudadanos mayores méritos para reclamar presencia en la final. “¿Merecíamos más? Es lo que es...», remató un Guardiola de pocas palabras.

“HE TENIDO DERROTAS MUY DURAS”

“He tenido derrotas muy duras en Barcelona con el Chelsea... Estábamos tan cerca... En esta competición es normal. En la segunda mitad jugamos mejor. Nos encontramos con el buen juego. Desafortunadamente, no hemos conseguido nuestro objetivo. Tenemos tiempo ahora, estos días antes del fin del semana. Estuvimos realmente cerca pero esto pasa en la historia de los deportes. Hemos estado dominados por muchos problemas creados por ellos. Los jugadores del Madrid lo habían vivido, nosotros no habíamos vivido esto. Estuvimos brillantes en toda la eliminatoria, pero esto va de quién hace más goles. Estábamos sufriendo un acoso del Madrid. Sabíamos que lo habían hecho en su historia y nos lo han hecho. Cuando mejor estábamos, nos han remontado”