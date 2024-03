¿En Champions también lo hará? La respuesta de Luis Enrique sobre sacar a Mbappé de cambio contra Real Sociedad

“Es un resultado muy bueno, pero puede ser engañoso si no sales con la actitud adecuada, si no sales preparado para complicaciones, si no sales entendiendo que el rival puede hacerte gol”, consideró Luis Enrique en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Si sales despistado estás hundido en la miseria, eso es lo que vamos a intentar que no nos pase”, añadió el entrenador del París Saint-Germain.

“Creo que estamos en un momento excepcional en cuanto a ilusión, en cuanto a resultados, en cuanto a tener comprometidos a todos los jugadores”, aseguró, insistiendo en que “puedo disponer de cualquiera de los 23 jugadores que están aquí concentrados”.

“Creo que el escenario es lo suficientemente atractivo para vivirlo con mucha ilusión y con muchas ganas de jugar”, dijo Luis Enrique.

“No es un partido cómodo, va a ser un partido complicado pero venimos a ganar”, dijo, por su lado, el delantero del equipo francés Bradley Barcola.

“Es el mejor momento de la temporada para nosotros y llega este partido que es una final porque el equipo que pierda está eliminado, a nosotros nos llega en nuestro mejor momento de la temporada y espero que el nivel siga creciendo y podamos competir mejor”, dijo Luis Enrique.