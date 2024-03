Barcelona: Xavi explota contra sus jugadores y así fue su tremendo enfado: “A tomar por el...”

“ A tomar por culo, tío. A tomar por culo todos, hombre. Esto es una puta mierda. Me cago en Dios” , fue lo que dijo Xavi y que fue captado por las cámaras de Movitar + antes de acabar la primera parte, poco después de haber perdido por lesión a Frenkie de Jong y Pedri.

Barcelona casi no creó ocasiones en el juego y esto tenía molesto al entrenador. Claro, estas palabras son parte del enfado por no ganar, al final Xavi no señalaba a uno en general, sino que a todo el equipo.

El equipo culé quedó a ocho puntos del Real Madrid en la clasificación, se ubica tercero ya que Girona ocupa el segundo lugar a pesar de su derrota ante Mallorca.