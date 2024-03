“Vincius Júnior me parece un pepino, si se decidara a jugar más al fútbol sería imparable”

Hugo Duro explicó su diálogo con Vinicius después de que el delantero brasileño anotara el 2-2 en la segunda parte, ya que hubo un momento en el que el juego estuvo parado entre discusiones y Luka Modric llegó a empujar al delantero valencianista para alejarlo de su compañero.

“En el gol se ha puesto las manos en las orejas hacia la grada y se lo he echado en cara y él me ha dicho que yo he hecho lo mismo. Pero no es lo mismo que lo haga yo en mi casa que él fuera de casa. Si yo lo hago en el Bernabéu, se enfadarían. Creo que es un poco falta de respeto”, comentó sobre la celebración de Vinicius.