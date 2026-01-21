Luis Enrique estalla por la inesperada derrota del PSG en Champions: "El fútbol es una mie***"

El PSG volvió a sentirse excesivamente castigado en un partido que mereció más en líneas generales. El equipo de Luis Enrique cayó en Portugal contra el Sporting (2-1) por la Champions League y dio un paso atrás en la clasificación. El colombiano Luis Suárez fue el encargado de marcar un doblete para derrotar al vigente campeón del torneo. Su primer tanto fue al 74' y Kvaratskhelia empató solo cuatro minutos más tarde. Sin embargo, el cafetero amargó al conjunto francés con su segunda diana al 90'.

No es la primera vez que el PSG experimenta esta sensación en las últimas semanas. Sin ir más lejos, en el duelo de la Copa de Francia ante el París FC también quedó eliminado en un partido en el que fue superior y generó más ocasiones que su rival. Pero este deporte es de marcar goles y no encajarlos, y ahí es donde los dirigidos por Luis Enrique están sufriendo más que la temporada pasada. El técnico español se mostró visiblemente contrariado tras la derrota frente al Sporting. Preguntado por los motivos de la caída, 'Lucho' fue tajante ante los medios de comunicación. "Es muy fácil: es fútbol. Es el mejor partido fuera de casa que hemos jugado esta temporada. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo. Con esta mentalidad, llegaremos muy lejos. El resultado es decepcionante e injusto. Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido. Fuimos muy superiores contra un rival muy bueno. Es muy decepcionante porque es muy injusto. Es difícil hablar de fútbol ahora mismo. El fútbol es una mi***", lanzó Luis Enrique.