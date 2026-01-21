Champions League

Luis Enrique estalla por la inesperada derrota del PSG en Champions: "El fútbol es una mie***"

El entrenador español se fue molesto por el resultado contra el Sporting, ya que considera que no merecía irse con la derrota.

  • Luis Enrique estalla por la inesperada derrota del PSG en Champions: El fútbol es una mie***
2026-01-21

El PSG volvió a sentirse excesivamente castigado en un partido que mereció más en líneas generales. El equipo de Luis Enrique cayó en Portugal contra el Sporting (2-1) por la Champions League y dio un paso atrás en la clasificación.

El colombiano Luis Suárez fue el encargado de marcar un doblete para derrotar al vigente campeón del torneo. Su primer tanto fue al 74' y Kvaratskhelia empató solo cuatro minutos más tarde. Sin embargo, el cafetero amargó al conjunto francés con su segunda diana al 90'.

Tabla de posiciones Champions League: goleada del Real Madrid, Arsenal avanza con paso perfecto y desplazan al City

No es la primera vez que el PSG experimenta esta sensación en las últimas semanas. Sin ir más lejos, en el duelo de la Copa de Francia ante el París FC también quedó eliminado en un partido en el que fue superior y generó más ocasiones que su rival.

Pero este deporte es de marcar goles y no encajarlos, y ahí es donde los dirigidos por Luis Enrique están sufriendo más que la temporada pasada.

El técnico español se mostró visiblemente contrariado tras la derrota frente al Sporting. Preguntado por los motivos de la caída, 'Lucho' fue tajante ante los medios de comunicación.

"Es muy fácil: es fútbol. Es el mejor partido fuera de casa que hemos jugado esta temporada. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo. Con esta mentalidad, llegaremos muy lejos. El resultado es decepcionante e injusto. Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido. Fuimos muy superiores contra un rival muy bueno. Es muy decepcionante porque es muy injusto. Es difícil hablar de fútbol ahora mismo. El fútbol es una mi***", lanzó Luis Enrique.

"Xabi Alonso me llamó y me dijo que tomaría al equipo en seis meses; incluso podría venir antes"

"Cuando hay problemas, no se preocupen, es culpa mía, pero estoy muy satisfecho. Estábamos frustrados, y yo era el más frustrado de todos, porque entiendo a mis jugadores. Perdimos porque es un deporte de mi***, el fútbol es una mi***. Perdimos contra el París FC, empatamos en Bilbao y esta noche pasa lo mismo. Estoy acostumbrado", añadió.

El PSG se está mostrando más vulnerable que en el curso anterior. Incluso en la Ligue 1 sufre más de lo esperado, con demasiados tropiezos que están igualando la pelea por el campeonato liguero.

Con esta derrota en Portugal, el equipo parisino cae a la quinta posición de la tabla en la Champions, con un balance de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

De cara a la última jornada de la fase liga, en la que se medirá al Newcastle, el conjunto francés depende de sí mismo para lograr un puesto entre los ocho primeros y evitar la ronda de 'playoff'.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Champions League
|
Luis Enrique
|
PSG
|
Sporting
|