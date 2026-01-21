Luis Enrique estalla por la inesperada derrota del PSG en Champions: "El fútbol es una mie***"

El <b>PSG </b>volvió a sentirse excesivamente castigado en un partido que mereció más en líneas generales. El equipo de <b>Luis Enrique </b>cayó en Portugal contra el <b>Sporting </b>(2-1) por la Champions League y dio un paso atrás en la clasificación.El colombiano <b>Luis Suárez </b>fue el encargado de marcar un doblete para derrotar al vigente campeón del torneo. Su primer tanto fue al 74' y <b>Kvaratskhelia </b>empató solo cuatro minutos más tarde. Sin embargo, el cafetero amargó al conjunto francés con su segunda diana al 90'.