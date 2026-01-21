Internacionales

"Xabi Alonso me llamó y me dijo que tomaría al equipo en seis meses; incluso podría venir antes"

Arne Slot, técnico del Liverpool, fue consultado sobre los rumores que colocan al DT español como su reemplazo.

    Xabi Alonso se encuentra libre y en Inglaterra lo colocan como sucesor de Arne Slot en el Liverpool.

2026-01-21

Tras llegar a un común acuerdo, el Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso luego de perder la final de la Supercopa española contra el Barcelona y desde entonces el futuro del técnico español está siendo una incógnita.

En Inglaterra han colocado al entrenador de 44 años como sucesor de Arne Slot en el Liverpool de cara a la próxima temporada, ya que los 'Reds' marchan a 14 puntos por debajo del líder Arsenal en la Premier.

Xabi Alonso recibe su primera oferta luego de ser despedido de Real Madrid: club de Champions League lo quiere fichar

Ante esta situación, el propio Slot tiró de ironía sobre los rumores que sitúan a Xabi como su sustituto y dijo que su colega lo contactó y le comentó que el club lo contratarían en seis meses.

Cuestionado por el pobre rendimiento del equipo en la primera mitad de la temporada, el neerlandés fue preguntado por la situación de Alonso y su estrecha relación con el Liverpool tras quedar libre del Real Madrid.

"Sí, sí, me llamó y me dijo: "¿Qué piensas del equipo porque voy a ir en seis meses?", señaló entre risas Slot en la rueda de prensa antes de afrontar la jornada de Champions Legue frente al Olympique de Marsella.

Tabla de posiciones Champions League: goleada del Real Madrid, Arsenal avanza con paso perfecto y desplazan al City

"O a lo mejor incluso antes, a lo mejor mañana", continuó con la broma el técnico del Liverpool, que tiene contrato vigente hasta junio de 2027.

Ya en un tono más serio, Slot dijo que es una de las preguntas "más raras" que ha recibido. "No sé qué decirte. Llevo aquí un año y algo, me gusta mucho mi trabajo, gané la liga el año pasado y este año lo estamos pasando un poco peor. No sé qué más decirte", contestó.

Liverpool marcha en la cuarta posición de la Premier con 36 unidades y en la Champions League se sitúa en el puesto 11 con 12 puntos.

