"Xabi Alonso me llamó y me dijo que tomaría al equipo en seis meses; incluso podría venir antes"

"O a lo mejor incluso antes, a lo mejor mañana", continuó con la broma el técnico del <b>Liverpool</b>, que tiene contrato vigente hasta junio de 2027.Ya en un tono más serio, <b>Slot </b>dijo que es una de las preguntas "más raras" que ha recibido. "No sé qué decirte. Llevo aquí un año y algo, me gusta mucho mi trabajo, gané la liga el año pasado y este año lo estamos pasando un poco peor. No sé qué más decirte", contestó.<b>Liverpool </b>marcha en la cuarta posición de la Premier con 36 unidades y en la Champions League se sitúa en el puesto 11 con 12 puntos.