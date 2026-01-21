"Xabi Alonso me llamó y me dijo que tomaría al equipo en seis meses; incluso podría venir antes"

Tras llegar a un común acuerdo, el Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso luego de perder la final de la Supercopa española contra el Barcelona y desde entonces el futuro del técnico español está siendo una incógnita. En Inglaterra han colocado al entrenador de 44 años como sucesor de Arne Slot en el Liverpool de cara a la próxima temporada, ya que los 'Reds' marchan a 14 puntos por debajo del líder Arsenal en la Premier.

Ante esta situación, el propio Slot tiró de ironía sobre los rumores que sitúan a Xabi como su sustituto y dijo que su colega lo contactó y le comentó que el club lo contratarían en seis meses. Cuestionado por el pobre rendimiento del equipo en la primera mitad de la temporada, el neerlandés fue preguntado por la situación de Alonso y su estrecha relación con el Liverpool tras quedar libre del Real Madrid. "Sí, sí, me llamó y me dijo: "¿Qué piensas del equipo porque voy a ir en seis meses?", señaló entre risas Slot en la rueda de prensa antes de afrontar la jornada de Champions Legue frente al Olympique de Marsella.