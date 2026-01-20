Vinicius sale al paso tras goleada al Mónaco, los pitidos en el Bernabéu y adelanta sobre todo sobre su futuro

El extremo no esquivó el momento personal que atraviesa. Reconoció que los últimos días han sido "muy complicados por los pitidos" y por todo lo que se habla alrededor de su nombre y el de sus compañeros. “Siempre estoy en el centro de todo y no quiero estarlo por cosas fuera del campo. Quiero estarlo por lo que he hecho por este club”, dijo.

Vinicius Júnior rompió el silencio tras la goleada al Mónaco y dejó un mensaje claro: el juego del equipo es la clave para su mejor versión. "Entramos muy concentrados, moviendo el balón de un lado a otro. Así puedo tocar mucho la pelota, y eso es lo mejor para mí", explicó. El brasileño vinculó su rendimiento a un Madrid más fluido y protagonista, un escenario en el que se siente cómodo y decisivo.

Asumió la exigencia que implica jugar en el Real Madrid y dejó una promesa: "Tengo que hacerlo cada día. Intento darlo todo por esta camiseta y por un club que me ha dado tanto".

También tuvo palabras para sus compañeros y para la grada. Subrayó la facilidad de jugar con Mbappé y con el resto del ataque y pidió unidad para lo que viene.

"En casa necesitamos el apoyo de nuestra afición para que todo vuelva a la normalidad. Queremos ganar y ellos también. Si estamos juntos, esta temporada irá mejor", afirmó, en un mensaje para cerrar heridas recientes con parte del Bernabéu.

Sobre su gol, Vinicius lo vivió como una especie de liberación. "Fue un momento muy bonito. Había dado muchas asistencias y todos me decían que tenía que marcar", contó.

Valoró especialmente la confianza del vestuario: "Somos una familia. Con la confianza de mis compañeros y dando nuestra mejor versión, vamos a ganar muchas cosas esta temporada". Un discurso de compromiso, orgullo y ambición tras una noche redonda.

Vinicius fue más lejos y abrió una ventana mucho más personal. Admitió que todo lo ocurrido en los últimos días le había golpeado de lleno: el cambio de entrenador, la derrota en la final y la eliminación en Copa. “Jugar en el club más grande del mundo es muy complicado, las exigencias son altísimas”, dijo, antes de recordar algo que pocas veces verbaliza: “Yo también soy humano”.

Reconoció que los pitos en el Bernabéu le dolieron especialmente: “No quiero que me abucheen en mi casa, donde me siento muy cómodo. En los últimos partidos no me sentí cómodo porque cada vez que hacía algo mal me abucheaban”.

Aceptó la crítica como parte del oficio “pagan una entrada muy cara por esto”—, pero dejó claro que no piensa desviarse: “Conozco mi potencial, sé adónde puedo llegar. Estoy aquí para seguir evolucionando y luchar siempre por este club”.

Negó cualquier responsabilidad en la salida del técnico y se definió desde el compromiso diario: “No siempre estaré en mi mejor nivel técnico, pero siempre lo he dado todo. Si a otros les falta gol, intento asistir; si tengo que defender, intento defender”.

Reivindicó el apoyo de su entorno, del vestuario y de su familia como ayuda emocional y mandó un mensaje de calma sobre su futuro: “Me queda un año más de contrato. Confío en el presidente, él confía en mí y no hay prisa”. Cerró con una idea que resume su estado de ánimo: quiere quedarse mucho tiempo en el Madrid y que este sea su año, “dar asistencias, jugar feliz y marcar goles”.