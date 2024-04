¿Mbappé? Luis Enrique destapa al culpable de la caída del PSG ante el Barcelona en la ida de los cuartos de final de Champions

“Es evidente que todas las derrotas duelen y molestan. El partido ha ido teniendo altos y bajos. Diría que hubo una primera parte que hemos iniciado bien, controlando, pero a raíz del 0-1 hemos tenido dudas, problemas a la hora de presionar. Luego diría que en el descanso hemos cambiado algunas cosas. Hemos dado la vuelta al partido y hemos evitado que el rival nos volviera a hacer daño. En una jugada muy buena nos hacen el segundo y luego el tercero en un córner. Ha sido un sube y baja continuo y al final no fue bien para nosotros”, fueron las primeras palabras de Luis Enrique.

“No hablo individualmente de un jugador después de una derrota. Hablo del equipo y de mi trabajo. El entrenador es el máximo responsable. No voy a hablar individualmente de nadie después de perder”.

¿Cree que Mbappé no estuvo a la altura en este partido?

“La única persona de esta sala que mira todos los entrenamientos y analiza todos los partidos soy yo. El entrenador. El resultado desacredita todas las decisiones pero asumo toda la culpa. Me preparo ahora para el siguiente”.

¿Cómo se debe conseguir la remontada en la eliminatoria?

“Yo no tengo ninguna duda de que podemos conseguirlo y lo podemos hacer. Si hay un equipo que no especula dentro y fuera de casa, somos nosotros. Quedan seis días para ese partido, dependemos de ganar ese partido. El hecho de que ahora los goles no valgan doble fuera de casa nos beneficia en este caso y todos los partidos del cuadro de los cuartos están abiertos”.

¿Es el Barça ahora favorito?

“Nunca pongo de favorito al rival, nunca veo al rival como favorito. Es mi manera de ver la competición. Seguiré pensando que iremos a Barcelona a ganar el partido porque no nos vale otro resultado”.