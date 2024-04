Así fue el encuentro entre Xavi y Luis Enrique tras el cruce de declaraciones en la previa del PSG-Barcelona

Lucho no tuvo problemas en responder: “Sin ninguna duda, yo. Mirar los datos de posesión, títulos, en presión alta. Mirar los datos. No es una opinión, son números, datos. No es opinable”.

Ante esto, Xavi Hernández dijo lo siguiente: “Las he visto. Es Luis Enrique. Lo conocen”.

La prensa montó la polémica de cara al PSG-Barcelona, pero ambos entrenadores se encargaron de apagar todo tipo de rumores.