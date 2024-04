Estrella del City se queja del césped al igual que Guardiola y el Real Madrid responde: “El balón escupía; no es excusa”

Luego de este hermoso partido, Pep Guardiola, se quejó del césped del Santiago Bernabéu. “El Real Madrid siempre ha tenido un césped increíble, era una moqueta, una alfombra. Y, esta vez, no estaba así, pero seguro que lo arreglarán”, palabras que se han interpretado como ironía del técnico del City.

Tras estas declaraciones el centrocampista español Rodri se sumó a la critica sobre el estado del terreno de juego. “El césped, la verdad, no estaba bien, sinceramente, y, para nuestra manera de jugar, nos ha perjudicado en ese sentido. No podemos usarlo como excusa, pero no estaba bien”.

“Desde arriba, muchas veces, no se ve la perspectiva, se levantaba, el balón escupía y no estaba uniforme. Pero, en ese sentido, no tenemos queja”, añadió Rodri.