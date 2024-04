Guardiola lanza duro palo a Florentino y al Real Madrid: “Qué se sigan preocupando por el césped del Santiago Bernabéu”

“Que quedaban 45 y 90 minutos, que si atacas de una manera no ordenada no hay nada que hacer. Estar mucho más quietecitos, hay que traerla fuera, girarles, traerla fuera, girarles y esperar que Foden y Gvardiol aparezcan”.

¿Qué pasó con De Bruyne?

“Hemos tenido una charla, estaba en el once y ha llegado al vestuario y ha dicho que no podía jugar. Tenía vómitos y se ha encontrado muy mal y esperamos que el miércoles en casa... ve cosas y pases donde otros no son capaces de verlo”.

El Madrid siempre vuelve:

“Pero nosotros también. En las condiciones en las que veníamos, con carga de partidos, con bajas... Siempre me impresionan más, seguimos siendo estables, competitivos, son unos jugadores maravillosos. Y hoy lo hemos vuelto a hacer. El Bernabéu siempre es así”

El estadio Santiago Bernabéu

“A mí me gusta ver el cielo, la verdad. El estadio ha quedado impresionante, pero ahora sólo tienen que cuidar la hierba, sólo tienen que mejorar esto. Florentino sólo se tiene que preocupar de hacer un buen campo como siempre el Madrid lo había tenido”.