Barcelona sacó un valioso triunfo contra PSG: Así fue el minuto a minuto en la Champions League

82’ Amonestado Paul Cubarís por falta sobre Barcola. No estaba apercibido.

92’ El gol de Christensen dejó muy tocado al PSG que no tuvo respuesta al partido.

76’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL de Barcelona, Andreas Christensen no tenía ni un minuto y marcó el tercero para los culés luego de un tiro de esquina ejecutado por Gundogan. Los cambios de Xavi hoy surtieron mucho efecto.

58’ Está sufriendo feo el Barcelona en defensa, no encuentra cómo detener a los extremos.

60’ Se reportan varios cambios, primero PSG. Sale Kang In Lee Entra Warren Zaïre-Emery

48’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del PSG, Dembélé sacó un sablazo de zurda tras hacer un recorte de derecha. La inexorable ley del ex nunca falla.

43’ Tibias respuestas de París, Mbappé, Dembéle y Asensio no se encuentran. Deberá recomponer Luis Enrique.

36’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Barcelona, Raphinha marca el primero luego de un rebote que quedó dentro del área. Centro de Yamal que quiso cortar Donnarumma, pero no pudo (otro error del arquero) y el balón le quedó al brasileño que con la menos hábil para él (derecha) puso el primero.

28’ ¡UY! Disparo de Kan In Lee rechaza Ter Stegen, el rebote le queda a Mbappé que cayó por contacto de Cancelo, parecía penal, pero el francés estaba en fuera de juego. Bien marcador, por cierto.

12:43 P.M: El gran Ronaldinho estará viendo a sus dos ex equipos.

12:40 P.M: A ver cómo le sale la apuesta a Xavi con Frenkie De Jong, exponerlo después de una lesión no puede ser la mejor idea, pero al final solo el conoce el por qué.

12:20 P.M: Gavi, a pesar de estar lesionado, no se quiso perder el juego y hacerle el aguante a sus compañeros.

PSG: Donnarumma, Nuno Mendes, Lucas Hernández, Beraldo, Marquinhos, Vitinha, Fabián Ruiz, Asensio, Kang In Lee, Dembélé y Mbappé.

Mbappé no estaba en el PSG por aquel entonces, ya que se uniría al inicio de la siguiente temporada, por lo que no vivió en primera persona aquella afrenta histórica.

Pero no será el único gran reencuentro del partido.



Una ventaja para el Barcelona de cara al inicio de su pulso ante los parisinos es el menor desgaste físico, ya que su último partido se remonta al sábado 30 de marzo y la victoria 1-0 sobre Las Palmas.

Por contra, el PSG jugó en lo que va de abril tres partidos entre Ligue 1 y Copa de Francia. El último de ellos, el sábado, con empate 1-1 ante el Clermont, colista.

Allí, Luis Enrique dio minutos a jugadores menos habituales. Mbappé empezó en el banquillo y solo disputó los últimos 25 minutos.

“Yo estoy convencido de que si tenemos que jugar partidos es lo mejor. Si no tuviese que jugar, te diría que lo mejor es no jugar. Es mi manera de prepararlo, me centro en lo que puedo controlar”, estimó Luis Enrique sobre la diferencia de tiempo de descanso entre ambos clubes.

El choque se disputará con un dispositivo de seguridad especialmente reforzado tras las amenazas del grupo yihadista Estado Islámico contra los partidos de los cuartos de final de la Champions.

- Equipos probables:

París Saint Germain: Donnarumma - Marquinhos (cap.), Danilo, Lucas Hernández, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Kolo Muani (o Lee), Mbappé, Dembélé

Entrenador: Luis Enrique (ESP)

FC Barcelona: Ter Stegen (cap.) - Koundé, Araújo, Cubarsí, João Cancelo – De Jong (o Fermin Lopez), Christensen, Gündogan - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Entrenador: Xavi (ESP)

Árbitro: Anthony Taylor (ENG)

Hora: 1:00 P.M

Transmite: ESPN/Star +