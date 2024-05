La petición de Kroos y ¿Qué confesó Bellingham?: Medio plantel del Madrid ha hablado previo a la final de Champions

Con la excepción de Andriy Lunin, por andar enfermo con fiebre alta , la mayoría de jugadores del Real Madrid declararon a la televisión oficial del club a pocos días de que se dispute la final de la Champions League en Wembley.

Dani Carvajal, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Fede Valverde, Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, Joselu Mato, Kepa Arrizabalaga, Jude Bellingham, Nacho Fernández, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Vinicius Júnior, Fran García, Luka Modric y Rodrygo Goes. hablaron con el programa y estas fueron sus declaraciones más destacadas: Dani Carvajal “Estoy en la prelista de la Euro y será mucho tiempo fuera de casa. Intentaré disfrutar con ello. Siempre hay dudas, pero hubiese sido una sorpresa que no. He dado un nivel alto y tengo mucha confianza. Cuando volví de Alemania -de su cesión en el ‘Gladbach-, nunca pensé que iba a jugar mi 6ª final de Champions. Con muchas ganas de levantar la Copa el sábado. Todos nos hemos adaptado a posiciones que no eran las más habituales y, con todos, sumando”. “Se disfruta más que la primera. En la primera, no dormí la noche anterior, no dormí siesta... No sé como duré hasta la prórroga. Oía a la afición desde el hotel. Estamos a pocos días de una final de Champions. Quiero agradeceros el apoyo. Hemos eliminado a grandes rivales y queda la última prueba. Esperemos que podamos traer la ‘Decimoquinta”. Dani Ceballos “Para nosotros es una semana especial. Ahora queda el partido del sábado, que es muy importante con el objetivo de la ‘Decimoquinta’. Esta Champions la podríamos comparar con la última. Este equipo en momentos complicados saca su grandeza. Todos hemos sumado nuestro granito de arena en cualquier momento”. Thibaut Courtois ”Mi victoria personal es poder haber disfrutado cuatro partidos. Al principio no lo tenía tan claro, mi sueño era que sí. Me siento muy bien, soy un hombre muy feliz. El primer partido contra el Cádiz era un partido en casa y tenía el mismo estrés como en la final de París. No había tenido la oportunidad de jugar después de 9 meses y nunca sabes cómo vas a reaccionar. Al principio era coger hábitos, pero con la parada al uno contra uno coges más confianza. Eso ha seguido a más y tras el Alavés, la parada fue muy importante”. “Yo siempre he dicho que cuando te lesionas ya no eres el mejor, tienes que demostrarlo en el campo y hacer ver que eres el mejor. He tenido meses de tranquilidad, de hacer las cosas bien y de recuperarme bien. Sentir que estás bien y que te mueves rápido. Tengo que poner una patente con la frase de que estoy en el lado bueno de la historia. Estoy feliz de formar parte de la historia de este club y de seguir agrandando la grandeza. Dortmund va a ser un rival duro, la gente piensa que es un partido fácil, pero no va a ser así. Son un partido muy fuerte por alto, a la contra y a la hora de salir con el balón. Nos espera un partido difícil”.

Fede Valverde “Me siento increíble. Estoy viviendo el momento de una forma muy ilusionante junto a familiares que han venido desde Uruguay. Me empiezan a llegar mensajes de todos los lados, de primos, tíos... El pase del Liverpool fue un gran pase. Lo vi y dije: ‘Toma Vini, mételo’. Fue muy especial por el protagonismo que fui agarrando. Este año me tocó jugar más retrasado. Soy un jugador de equipo y estoy para lo que quiera el entrenador. Estoy muy feliz por contribuir con trabajo y esfuerzo”. “Me gusta llegar a ambas áreas. Disfruto mucho más el fútbol ahí. Son un gran equipo, van todos por el mismo camino. Tenemos grandes estrellas y tenemos que ganar. Es muy triste. Es un jugador que me ha dado muchísimo. Sus palabras me daban mucho aliento. Me motivaba mucho sobre el campo y fuera. A mí me marcó mucho y siempre voy a estar agradecido”.

Brahim Díaz “Estamos en la final y se nota toda la gente que hay. Esperemos que sea la primera de muchas finales. Creo que fue un gol muy bonito. Ha sido una temporada maravillosa. El equipo todo lo hace muy fácil, somos una familia. Ha sido una temporada muy equilibrada. Ahora estamos en la final”. “Me estáis poniendo colorado. De pequeño siempre he jugado con las dos piernas. Hay veces que me cuesta pensar cuál es la buena. Es verdad que he metido muchos goles engañando con las piernas. Es una suerte tener este don que me ha dado el de arriba para jugar con las dos piernas. Muchas gracias por vuestro apoyo, vamos a por la 15, vamos a por ella”. Eduardo Camavinga ”Quiero estar ya el sábado para jugar este partido. Queremos más y tenemos que ganar. Nos preparamos como siempre. Todos los partidos son iguales. Si puedo ganar la segunda ya. Hay más concentración, eso sí. Era una temporada con muchas lesiones, pero hemos hecho todo bien. Había muchas lesiones pero seguíamos ganando. No puedo decir cuantos mensajes he recibido, pero... Hay mensajes que no veo, pero muchos. No puedo contestar a todos (risas). Después de la final, si ganamos seguro que voy a tener muchos, muchos mensajes. No puedo responder a todos”. “¿Si me gusta jugar de lateral? Ya lo sabes (risas con Roberto Carlos). Yo soy jugador de equipo y puedo jugar en muchas posiciones. Aunque sea lateral como tú (a Roberto Carlos). Claro, no voy a decir que no a esta posición. Para ayudar, ¿ok? Pero toda la temporada no es igual. Jugar con los buenos es más fácil. Me ayudan mucho. El salmón no porque tengo alergia. Como siempre pasta bolognesa. Soy joven y mi estómago está bien (risas)”.

Joselu Mato ”Estamos preparados ya. Esto es semana de Champions, a disfrutarlo. Estoy muy feliz. La temporada ha terminado de la mejor forma posible. Creo que ganar la Liga antes ha sido muy importante para limpiar la mente. El míster ha hecho muy buen trabajo en las últimas semanas. Al final me he empapado de los que más experiencias han vivido en los últimos tiempos”. “Los dos siguientes días al Bayern toda la gente me decía que le había hecho llorar. Poder estar en una final va a ser muy bonito. No hay que prepararse solo en el momento en el que estás en el banquillo. La edad y la experiencia te dan eso. Creo que el partido no empieza cuando el míster da la alineación. Empieza 24 horas antes. Cualquier jugador tiene que estar preparado para lo que sea”.

Kepa Arrizabalaga ”He pasado por diferentes momentos. He podido participar y veces que menos. Siempre intentar ayudar y aportar. También las temporadas son muy largas y la importancia de todos es muy grande. Estoy feliz. Llegar a una final quiere decir que hemos sido muy sólidos y constantes. Conseguir los resultados que hemos conseguido es muy difícil, ahora nos queda conseguir el título”. “Ha sido una temporada muy buena, pero sobre todo la fuerza mental ha sido clave. Cuando hay que jugar después de la Champions, y ahí hay que ser constante. Ha sido una temporada de mucho orgullo. Desde el momento en el que vienes aquí y empiezas a entrenar te das cuenta de que aquí lo que cuenta es ganar. He estado en otros equipos y cuando he llegado aquí, todo el mundo quiere ganar. Este club es grandeza y mentalidad ganadora”. Jude Bellingham ”Es un partido muy especial para mí. Hay que intentar dejar las emociones a un lado. Ha sido una primera temporada magnífica, todos me han acogido muy bien. Intento mantener las mismas rutinas. Sería un poco estúpido cambiar ahora mismo. Estamos en el camino correcto. Mi familia siempre ha estado ahí. Siento siempre que están conmigo”.

“No he hablado con ningún excompañero esta semana. Hablé con Sancho y dijimos que nos veríamos allí. Es gente que me acogió bajo su ala cuando llegué y para mí significa mucho. Es importante jugar a nuestro máximo nivel. Es difícil para el resto. Seguro que el staff está analizando todo para poder ganar, confío en ellos al 100%”.

Nacho Fernández ”Seguir disfrutando el momento como todo el equipo. Poder disfrutar de otra final es algo histórico, vamos a hacer historia. Hay que valorar muchísimo lo que estamos haciendo. Los aficionados ven lo que cuesta ganar cada eliminatoria. Estamos a un paso de poder levantar otra Champions con lo difícil que es. El míster ha conseguido que el grupo esté preparado para todo. Ha sido un año difícil con muchas lesiones. Eso habla de la capacidad que tiene esta plantilla. En los últimos minutos, siempre han salido jugadores para cambiar la balanza”. “Ese día para mí fue de los momentos más emotivos de toda mi vida. Ese momento fue clave. Empezar de niño en la cantera y terminar en la Cibeles es un sueño. Ojalá y podamos volver ahí. Es una locura. Compañeros y yo estamos a un paso de igualar a Gento. Es una oportunidad de hacernos felices y a la afición. Soy un afortunado”.

Aurélien Tchouaméni ”Es increíble. Tenemos una plantilla increíble que nos ayuda a ganar todo. Estoy mejorando y empiezo a correr hoy. Veremos que pasa los próximos días”. Antonio Rüdiger ”Será difícil. Es una final. Están bien preparados, especialmente al contraataque. Tenemos que estar en buena forma, con disciplina y hacer un gol más que ellos”. Vinicius Júnior ”Siempre pensamos en ganar. Ojalá marcar, pero lo importante es ganar. Contra ti sería más difícil (a Roberto Carlos). Contra los alemanes es muy difícil porque se ponen muy cerca. El míster nos hará llegar con todo preparado. Hay que empezar fuerte y hacer todo lo que venimos haciendo. Ojalá seguir así”.

Fran García ”Es una temporada muy bonita. Hay mucha gente joven y los veteranos nos dan ese apoyo que necesitamos. Tener su figura cerca, que te dan su visión desde otro tipo de vista y de ángulo, te ayudan a seguir creciendo y dando pasos hacia delante. Ojalá que sean muchas más temporadas”. Luka Modric ”Muchas gracias por vuestro apoyo durante todo el año en momentos claves en la Liga y en la Champions. Nos queda un último empujón en Londres. Todos los que no puedan estar ahí, os vamos a tener en la cabeza y vamos a dar todo en el campo para haceros felices”. Rodrygo Goes ”El gol contra el City en el Bernabéu fue especial. También metí allí, pero aquí fue especial. El gol del Etihad fue muy rápido, no tenía mucho tiempo para pensar, solo quería devolverlo a la portería”.