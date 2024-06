Las últimas palabras de Kroos con la camiseta del Real Madrid tras ganar la Champions: “Tengo ganas de hacer otra vida”

“Ya me había despedido desde un punto de vista personal la semana pasada en el estadio, pero por supuesto quería decir adiós con la victoria en esta final. Resultó decisivo no haber encajado ningún gol en el primer tiempo. Nuestra primera parte no fue nada buena. Pero creo que regresamos mejor. Llevó mucho tiempo para que fuésemos el mejor equipo esta noche”.

Del mismo modo, Toni Kroos habló con ‘Movistar’ para trasladar sus impresiones al público.

“Gracias. Ah, bueno, eso siempre ha sido la idea, jaja, irme así y ya está. Ha sido un ambiente espectacular, pero igual, esta semana, a poner la concentración en la final porque esto era lo que queríamos, ganar”, afirmó.