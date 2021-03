Con Haaland en modo "Killer", el Dortmund busca finiquitar su pase a cuartos de Champions ante Sevilla  

El Sevilla viaja el martes a Dortmund con la misión de remontar ante el Borussia (2:00 P.M) en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, tras el 3-2 en contra sufrido en la ida.

El equipo sevillista afronta el encuentro tras dos golpes consecutivos esta semana en la Copa del Rey y LaLiga.



El miércoles, el equipo andaluz cayó en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey tras ver como el Barcelona le remontaba el 2-0 de la ida para imponerse 3-0 en el Camp Nou.



El sábado, el Sevilla volvió a perder 2-1 con el Elche en el campeonato español, en un nuevo traspiés antes de medirse el martes al conjunto alemán.





- 'Equipo vivo' -



Pese a su mala racha de resultados tras haber perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, quiere dejar atrás estos reveses y tratar de llevarse la victoria el martes en el BVB Stadion en Dortmund.



"El equipo está vivo, convencido, ilusionado, con ganas de jugar la vuelta de unos octavos de Champions", afirmó el técnico sevillista este lunes en rueda de prensa.

"Será un partido difícil, complicado, pero lo intentaremos con todas nuestras fuerzas y todo nuestro ánimo", añadió.



El conjunto de Lopetegui, que rotó ante el Elche con los ojos puestos en el Borussia, tendrá que marcar al menos dos goles y mantener su portería a cero si quiere lograr el pase a los cuartos de final.



El técnico sevillista ha podido recuperar en la última semana a los lesionados argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña, que han contado con algunos minutos frente a Barcelona y Elche.



También han entrado en la convocatoria el central francés Jules Koundé, el gran baluarte de su zaga, y el guardameta Bono, que se perdieron el último y los dos últimos encuentros, respectivamente, del equipo por problemas físicos.

"Siempre soy positivo, vamos a esperar al entrenamiento de hoy para tomar las últimas decisiones" sobre estos dos últimos jugadores, precisó Lopetegui este lunes.



Enfrente estará un Borussia Dortmund en dinámica completamente contraria con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y una única derrota, el sábado contra el Bayern de Múnich 4-2 en la Bundesliga.



- Equipos probables:



Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz - Delaney, Bellingham, Dahoud - Reus, Haaland, Hazard. Entrenador: Edin Terzic



Sevilla: Bono - Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña - Rakitic, Fernando, Jordan - En Nesyri, De Jong, Suso. Entrenador: Julen Lopetegui



Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR)



Hora: 2:00 P.M