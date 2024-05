“Ancelotti me llamó tres veces para que jugara en el Real Madrid; me pidió que se lo prometiera”

Su relación con Ancelotti

“Es muy buena. Me llamó tres veces antes de venir a jugar al Madrid, me pidió incluso que le prometiese que vendría. Me dirijo a él con gran respeto. Hablamos mucho, yo le pregunto qué puedo hacer para jugar más, cómo puedo mejorar. Todos queremos jugar más. Y él me da consejos, soy paciente”.

Jugar para el Madrid

“Es una cosa muy bonita. Todavía se me pone la piel de gallina. Es el club más grande del mundo. Jugar aquí era mi mayor sueño desde pequeño. Estoy muy feliz”.

El vestuario

“Siempre son de gran ayuda. Por mi carácter, siempre trato de aprender de todo el mundo. Sea quien sea y por pequeño que sea. Siempre hago muchas preguntas. ¿Cómo se hace eso?, ¿cómo lo haces? Intento aprender todo lo que puedo”.