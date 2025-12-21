El equipo sorpresa que asusta al Arsenal y City en el liderato: así queda la tabla de la Premier League tras la caída del United

Morgan Rogers sostuvo la candidatura al título del Aston Villa, que superó 2-1 al Manchester United con una actuación estelar de uno de los mejores jugadores de la Premier League, autor de un doblete decisivo con el que su equipo se mantiene en la tercera plaza a tres puntos del Arsenal, líder de la competición.Rogers, sin duda, una de las grandes sensaciones de la temporada en Inglaterra, vive en un gran momento de forma y sus apariciones son decisivas para el Aston Villa. Acumula siete tantos este curso en Liga y este domingo sumó dos, incluyendo uno espectacular, que permitieron derrotar a un buen Manchester United.