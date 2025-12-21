Barcelona deja atrás al Real Madrid y cierra el 2025 en la cima: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española

¡Campeón de invierno! <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/en-vivo-villarreal-barcelona-en-la-ceramica-por-la-ultima-fecha-del-ano-CF28691102" target="_blank">Barcelona derrotó 2-0 a Villarreal</a></b> en duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga Española y oficialmente cerrará como líder solitario el 2025.Los dirigidos por Hansi Flick cerraron la actividad en el 2025 de la mejor manera; como líderes solitarios de LaLiga y retomando la distancia con su acérrimo rival, el Real Madrid. Raphinha y Lamine Yamal le dieron el último triunfo al cuadro culé.