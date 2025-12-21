Barcelona deja atrás al Real Madrid y cierra el 2025 en la cima: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española

Los dirigidos por Hansi Flick cerraron la actividad en el 2025 de la mejor manera; como líderes solitarios de LaLiga y retomando la distancia con su acérrimo rival, el Real Madrid. Raphinha y Lamine Yamal le dieron el último triunfo al cuadro culé.

¡Campeón de invierno! Barcelona derrotó 2-0 a Villarreal en duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga Española y oficialmente cerrará como líder solitario el 2025.

Con este triunfo, el Barcelona refuerza su liderato en la Liga Española 2025-2026 y se afianza con 46 puntos en la cima. Por su parte, el equipo de Xabi Alonso le pisa los talones luego del triunfo ante el Sevilla (2-0) en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid se estanca como segundo del torneo liguero con 42 puntos, mientras que el Atlético de Madrid le sigue de cerca luego de su victoria este domingo ante el Girona (0-3); los colchoneros escalaron al tercer puesto con 37 puntos.

Por su parte, el Villarreal, luego de su derrota ante el Barcelona baja al cuarto lugar con 35 unidades. Le sigue sorpresivamente el Espanyol con 30 y cierra en los puestos europeos el Real Betis con 25; los verdiblancos juegan este domingo.