Repechaje Mundial 2026: selección de Concacaf se motiva tras lo que sucedió con su rival camino a United

La selección de fútbol de Perú se impuso este domingo por 2-0 a su similar de Bolivia en los últimos minutos de juego de un partido amistoso disputado en el estadio de la ciudad peruana de Chincha, como parte de la preparación del equipo visitante con miras a la repesca de marzo próximo para alcanzar un cupo al Mundial 2026.Los goles peruanos fueron anotados por Piero Magallanes, delantero del Sport Huancayo, a los 86 minutos, y por Bassco Soyer, mediocampista del Gil Vicente, a los 90 minutos, tras una asistencia del delantero Juan Pablo Goicochea, jugador del Platense.