Futbolistas del FC Barcelona hablan sobre cambiar a Ronald Koeman tras derrota ante Benfica

Los futbolistas del FC Barcelona han asumido nuevamente su responsabilidad después de una nueva debacle en Champions donde han caído derrotados frente al Benfica 3-0 en el estadio da Luz.

La pregunta que no podía faltar para todos los integrantes ha sido sobre el futuro de Ronald Koeman, quien está divorciado de los buenos resultados y también de la afición que ha pedido a gritos su salida de la institución azulgrana.

"No puedo hablar sobre Koeman, no es sobre mí. No creo que cambiando el entrenador se pueda solucionar algo", ha opinado al final Frenkie de Jong, uno de los holandeses que forma parte de la plantilla.

TABLA DE POSICIONES: BARCA ESTÁ EN EL ÚLTIMO LUGAR

"Es un momento difícil ahora. Ellos marcan muy pronto el primero, eso siempre es difícil. En la primera parte no hemos jugado mal. Creamos peligro pero no marcamos. Después del segundo tanto se ha abierto demasiado el partido y no hemos estado bien", expresó respecto a cómo se dio el partido.

¿Están fuera del torneo? "Todavía quedan partidos y si ganamos los que quedan hay oportunidad. Todavía confío en que podamos pasar de la fase de grupos. Tenemos que seguir luchando, estar juntos, superar esta situación y solo se escapa de situaciones así cuando se trabaja duro y se está unido como equipo."

De Jong agregó, que "estamos intentando todo, trabajando mucho en los entrenamientos, intentamos lo máximo en el campo pero hoy no ha sido el día, eso está claro".

"ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN CRÍTICA"

Sergio Busquets ha sido otro de los futbolistas que ha dado la cara al final del partido y asegura que no se siente al margen de este campeonato europeo porque "solo llevamos dos jornadas, pero tenemos cero puntos. Es complicado. Tenemos que pensar en ir hacia arriba. No nos queda otra. Hay que esperar a ver lo que pasa en los otros partidos. Somos últimos, pero hay que pensar en positivo".

Sobre el futuro de Koeman, afirma que "al final, lo más fácil es eso. Todos tenemos responsabilidades. Estamos en una situación crítica, la verdad".