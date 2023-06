Alex López y Marcelo Santos confían en el trabajo del DT de Honduras previo a la Copa Oro: “Hemos encontrado un gran grupo”

No he tenido comunicación con ningún equipo de aquí de Honduras, ahorita estoy enfocado en la Selección y ya después veremos.

Tengo un año de contrato con Alajuela, creo que los rumores en el aspecto periodista es normal. Hasta el momento no he recibido nada de la junta directiva entonces puedo decir en este momento que estoy con el equipo.

En la era Diego Vásquez no ha estado en la convocatoria creo que seria la primera ¿En que le ha hecho énfasis el DT personalmente en estos entrenamientos que cosas le pide con mayor profundidad?

Ha sido una convocatoria normal no es que tenido una platica profunda con Diego de hacer específicamente algunas cosas.

Él me ha puesto en la posición que el considera que puedo serle útil, yo estoy aquí al 100% comprometido con la Selección.

Con Diego se ve poco el 10, crees que ¿Podría cambiar en esta Copa Oro esa propuesta o en los primeros partidos de ensayo ese creativo que ocupaba los espacios de enfrente?

Creo que al final eso va ser de acuerdo a lo que él vaya a querer en los partidos de Copa Oro.

El primer partido es contra México y hay que ver que tipo de sistema va a querer usar.

MARCELO SANTOS

¿Cuáles son las expectativas, cómo se ha trabajado?

Contento, motivado y esperando afrontar estos dos partidos amistosos de la mejor manera para poder estar en la lista oficial de la Copa Oro.

Nos toca pensar en Venezuela y en Barbados; y luego estaremos pensando en México y esperamos hacer un buen papel.

¿Qué le ha pedido Diego Vázquez? ¿En qué posición le ha dicho que estará?

En Motagua ha jugado en varias posiciones, en el torneo lo he hecho de central y en otras ocasiones como lateral. Esperemos ver que decide el profe en que posición jugaré.e eso me toca aprovechar la oportunidad cuando se me dé.