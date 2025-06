Gerardo Ramos responde a las críticas a Andy Najar y a la Selección de Honduras tras la paliza ante Canadá

La selección de Honduras dejó atrás la noche oscura vivida en Vancouver, donde inició con pie izquierdo su debut en Copa Oro, y ahora pone su mirada en su segunda presentación ante El Salvador. Luego de tomar vuelo y aterrizar en Houston, la ciudad espacial que los recibió con los brazos abiertos y donde podrá contar con el calor de la afición hondureña.

Previo a este duelo ante los salvadoreños, la bicolor tiene una agenda que desarrollar, Gerardo Ramos, coordinador de selecciones nacionales adelanta la planificación de la Bicolor. ¿Cómo está el itinerario de la Selección? hoy por la tarde, a final de la tarde se va a tener el primer entrenamiento aquí en Houston. El día de ayer, bueno salimos por la tarde, pero el partido terminó bien tarde ya de la noche. Entonces se prefirió que descansaran, hicieron movilidad antes del viaje.Y pues ya hoy a volver a los entrenos. Vamos a entrenar en la Universidad de Houston. Y bueno, prepararnos para el partido contra El Salvador y reivindicarnos con este mal partido que se hizo en Vancouver. ¿Qué tanto pegó ese golpe en Canadá? De lo malo hay que sacar lo bueno. Motiva para que corrijamos los errores y que enfrentemos estos dos partidos. Tenemos dos oportunidades más. La primera es el sábado, que es clave poder ganar ese partido. Y así pues reivindicarnos y clasificar a la segunda fase de Copa Oro. La verdad que las derrotas siempre pegan a todos, no solo a los jugadores, sino que a todos los que integramos el staff y cuerpo técnico. Pero bueno, ya estamos listos para trabajar y enfrentar el partido del sábado contra El Salvador. ¿Por dónde pasó el mal partido? ¿Es la distancia real entre Honduras y Canadá? Sencillo. No es que cada vez que juegues con un equipo, con Canadá por ejemplo, es el caso ahorita, siempre te va a meter seis. No es así. Hemos ganado partidos contra Canadá, le hemos metido ocho. Son otros tiempos. Canadá hizo otro trabajo, aprendió a que tiene inmigrantes muchísimos y los comenzó a usar. Antes solo usaba en un 90% jugadores nacidos en Canadá, canadienses originarios. Comenzó a hacer otro trabajo después del 8-1, comenzó a hacer otro trabajo y lo hizo tan bien que llegó a ser en el 2022 el campeón de CONCACAF. No todos los partidos son iguales, aún así les hemos vencido, aún así hemos empatado de local con ellos, ganándoles partidos de local. No todos los partidos son iguales, sin embargo, el resultado obviamente te hace reflexionar y buscar la manera de que se mejore, porque tenemos jugadores con muy buena calidad. Sin embargo, en este partido contra Canadá, no sé en realidad qué les pasó, porque estaban bien preparados, tienen todo lo que necesita su entorno.

No sé qué pasó, que se sintieron derrotados tan temprano. Pero bueno, repito, esto ya es una página que pasó, con mal sabor de boca, por supuesto, pero para el sábado vamos a reivindicarnos y sacar adelante la participación en Copa Oro. ¿Cuál es la apuesta de Honduras en la Copa Oro, Gerardo? Como lo dije antes, es hacer un mejor papel, ya que en las últimas Copas Oro no nos ha ido muy bien.Si no me equivoco, creo que en los primeros meses del profesor Coito llegamos a semifinales, no, a cuartos de final, pero en el 2014, que si lo vemos ya pasaron 10 años, bueno, 5 Copas Oro, estuvimos en semifinales con el profesor Suárez y después hemos quedado en cuartos, nos hemos quedado en fase de grupo, no hemos tenido buenas participaciones, entonces el objetivo es tener una mejor participación en esta Copa Oro. Y al final el único objetivo, el único y el más importante es clasificar al Mundial. Estos partidos nos sirven de preparación en todos los sentidos para enfrentar la eliminatoria, que es diferente, es otra tensión, otra motivación, son diferentes los partidos a estos de Copa y es tan corto el torneo que no tienes tiempo de reacomodarte. Entonces la Copa Oro nos sirve más que todo para tener una buena preparación, una buena formación, como te dije, nos pasó esto con Canadá, eso nos va a servir, aunque duele, pero nos va a servir de aprendizaje y sacar una buena Copa Oro. ¿Qué opinión le merece las críticas a Andy Najar por preferir celebrar con su familia y no estar en Copa Oro? Hay situaciones que el público, el aficionado o el fanático nunca van a entender. Lo vemos como equipos grandes como el Real Madrid, que sus fanáticos o sus aficionados están más que acostumbrados a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, pierden un partido y lo destruyen. Entonces es parte de, es parte de lo que se vive ahora, es parte de lo que genera la comunicación que existe ahora, que no importa en qué lado del mundo estés, pasa algo al otro lado de donde estamos y nos damos cuenta en minutos. Entonces es parte de, y lo que tenemos que hacer tanto los jugadores y los que estamos dentro de esto, que no es lo que refleja lo que pasa en la cancha, atrás de un partido de fútbol hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas. Y la federación no solo es la selección mayor, pero es por la única que evalúan el rendimiento de la selección, la gente que es aficionado o fanático del fútbol. La verdad que no se puede controlar, cada quien tiene su opinión, cada quien es dueño de su razón, independientemente sepa o no cómo funcionan las cosas, entonces es algo que no vale la pena ni llevarle la contraria, ni decirle. Andy, ya lo expliqué, fue algo en consenso, él quiere estar con la selección en la etapa más importante, que es la clasificatoria al Mundial United 2026 y entendemos la posición.