Consultado por la ausencia en el 11 titular de Elvin Alvarado, Bolillo respondió: “Esa explicación no te la voy a dar. Yo no soy mentiroso en lo que veo, y yo veo que el equipo está avanzando, haciendo cosas importantes. En el fútbol todo mundo ve las cosas muy distintas. Nosotros estamos en la interna del equipo, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos qué interpretar, y sabemos cómo controlar a esta clase de rivales que están de moda ahora”.

Sobre los abucheos de la afición al final del juego y cuando se sacó a Brayan Gil, mencionó: “Soy ciego, sordo y mudo ante la afición, no me puedo poner a oír a la afición porque me hacen equivocar. La afición no piensa sino en el equipo de El Salvador, no piensa en lo que es el contrario. Nosotros tenemos que pensar en lo que es El Salvador y controlar al contrario”.

En cuanto a qué debe mejorar tras tener una sola ocasión manifiesta de gol, dijo que “Jugar más de 70 minutos con la continuidad del primer tiempo, está faltando eso, tener un trabajo más largo en un periodo más largo, hasta que lleguemos a 90 o 100 minutos”.

También dejó claro que: “Quiero convencerme y convencer a estos muchachos de lo que pretendemos y tratar de sacar resultados para lo que viene, para este torneo y la eliminatoria. Las formas a veces salen y a veces no salen. Un primer tiempo donde El Salvador fue importante, bien importante, y en el segundo tiempo aflojamos un poquito por desgaste, siendo que el otro equipo es más fuerte. Entonces, estoy tratando que las formas, que tanto hablas vos y te gustan (a un periodista le respondió) tratemos de lograr 100 minutos en ese estilo, y poder sacar los partidos adelante".

El Bolillo Gómez hizo las valoraciones sobre el tiempo que tiene de haber tomado las riendas de la dirección técnica de El Salvador.

“El tiempo es corto, yo llevo 3 meses y estamos enfrentando y vamos a enfrentar rivales con 5 años, 3 años de trabajo, lo mínimo, y nosotros llevamos 3 meses, es corto. Pero hemos venido avanzando, y hemos venido mirando lo que los muchachos interpretan en la cancha, que para nosotros es importante. Este es como el sexto partido mío en esta Selección y veo que el cambio en todo sentido es bueno a lo que yo encontré, a lo que yo estaba viendo”.