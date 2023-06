Harold Fonseca sobre la competencia con Menjívar y “Buba” López: “Nadie me ha regalado nada para estar donde estoy”

El exarquero de Olimpia, Motagua y Victoria no pudo lograr el objetivo de campeonizar en la Liga Nacional, pero está contento con el rendimiento ejecutado con el cuadro olanchano.

¿Se siente fijo en la lista de Honduras? ”Sé de la competencia que hay, los tres guardametas estamos bien, tenemos una linda relación, una competencia sana, no me considero que estoy en la lista final, pero trato de trabajar, de dar lo mejor de mí. En el torneo que terminó hice una gran labor, trabajaré al máximo para ponérsela difícil al profesor”.

¿Qué se necesita para estar en la Bicolor? “Soy consciente que para estar en la Selección debemos tener un buen rendimiento en el club. Gracias a Dios tengo año y medio de ser considerado constantemente desde que estoy en Victoria. El ritmo de juego te da esa confianza, te da esa competencia y nivel futbolístico”.

Harold Fonseca siempre ha estado en las convocatorias: “Tengo competencia con Edrick Menjívar y Luis López de poder trabajar al máximo, y cuando requieran de mis servicios estar listos. Ya con el profesor Vázquez me tocó jugar en el Olímpico, en lo personal se hizo bien, pero lastimosamente no por el resultado. Mi mentalidad es esa: trabajar al máximo para estar listo”.

¿Se considera uno de los mejores porteros del país? “Estoy agradecido con Dios por el gran torneo que se logró, llegar hasta la instancia finales con un equipo denominado pequeño no es fácil. Si sé que Edrick Menjívar ha logrado cosas importantes en su equipo. Con toda seguridad le puedo decir que nadie me ha regalado nada para estar donde estoy. Sé que he tenido procesos difíciles en mi carrera, lesiones complicadas, siempre mi mentalidad es esa, mentalidad ganadora. Mi mentalidad es ser un portero titular en la Selección, ese es mi sueño y anhelo”.

La perseverancia ha sido clave: “Yo he trabajado para ponérsela difícil al técnico, él toma las decisiones, mi mentalidad es trabajar al máximo y siempre con la idea de mejorar y de saber que tengo las condiciones necesarias, el trabajo lo respalda a uno”.