¿Descartado para Copa Oro? Diego Vázquez responde por qué no convoca a Luis Palma y defiende a Edwin Solani

Dije que no sería lista defintiva, todos tienen posibilidades, por ahora estamos trabajando con este el grupo, siempre nos gusta enfocarnos más en los que están que en los que no, aveces hay criticas sin argumentos. He escuchado varias críticas, como por ejemplo la de (Edwin) Solani, que jugó siete de los 9 partidos que llevamos y en 180 minutos hizo dos goles, una asistencia y provocó el penal contra Curazao... muchas veces se crítica sin argumentos y para criticar hay que ver la estadística, lo que jugaron y aportaron los jugadores. Hay que tener criterio para criticar porque aveces hablamos sin saber.

Palma está en Honduras y que no sea considerado al microciclo, da sensación que no estará en el torneo por lo que usted dijo la semana pasada...

No hay nadie descartado, están todos en la nomina final, falta otro microciclo teniendo en cuenta los amistoso que vienen, posteriormente es la Copa Oro, por lo que no descartamos a nadie, siempre todos tienen posibilidades y respetamos a todos.

¿Cuántos centro delanteros llevará al torneo?

Lo ideal siempre son tres o cuatro. Veremos cuántos llevamos para los amistoso y Copa Oro.

El secretario de la FENAFUTH dijo que ya hablan con los candidatos para ser el posible técnico de la Selección. ¿Ya te comentaron sobre eso?

A nosotros nos tiene que hablar la Comisión de Selecciones, no nos hemos reunido, siempre me llaman. Hoy estoy yo, hacemos lo mejor y esperamos seguir, no me incomoda para nada (que ya estén hablando con otros). José Ernesto (secretario) no me ha dicho nada sobre eso, al contrario, nos ha dicho que nos apoyan y se siente así de parte de ellos.

Retomando el tema de Solani, que hizo un gol en un amistoso... (Diego Vázquez interrumpe)

No, dos goles a Guatemala, hizo la jugada del gol contra Canadá acá, le hicieron un penal en Curazao...

Pero, ¿hace cuánto?

Con la Selección, en este proceso, nosotros tenemos 9 partidos.

Pero usted lo convoca entonces por lo que hizo antes con la Selección, porque por su actualidad en Liga Nacional no tiene méritos para estar...

Sí, es algo lógico. Es utilitario, ¿vos sabes lo que es un carro utilitario? Te vuelvo a repetir sus números... lógicamente que son positivos. El fútbol es de oportunidades y hay que valorar si las aprovechan.