¿Siente presión por Pedro Troglio? Diego Vázquez responde sobre su continuidad: “Hasta ahora hemos cumplido”

Sobre la opinión de la afición respecto a su gestión al mando de la ‘H’, Diego comentó: “Yo me encuentro gente en la calle y nos dicen que estamos haciendo un excelete trabajo, la gente es muy subjetiva. Yo tomo más lo positivo que pesimista, veníamos de un tiempo bastante complejo, hay que tener realismo de dónde venimos.

Eso es una pregunta para ellos. Hasta ahora hemos cumplido y hemos devuelto la confianza esa nos dieron, esperamos seguirlo haciendo. Me pone contento que sea candidato para las eliminatorias, como siempre, compromiso y a tratar de darle lo mejor a la ‘H’.

Siempre hay que aspirar a lo máximo, ganar todos los partidos, eso es lo que todos aspiramos siempre. Todos los partidos son complejos, los equipos competitivos, no hay rivales débiles. Vamos a intentar ser competitivos.

¿Le presiona el título de Pedro Troglio y sus seis ligas nacionales ya que es un candidato fuerte para la Selección?

No, para nada, lo felicitamos porque ganó muy buen los títulos que tiene, lo que es para uno es para no. Todo bien con Pedro, ha trabajado muy bien desde que está en el país, un excelente trabajo. No hablamos seguido, la otra vez hablamos y fuimos a ver un entrenamiento, pero cuando es necesario hablamos y está todo bien con él.

¿Preocupa que no haya capitán por la baja de Romell Quioto?

No es lo más importante, siempre hay varios capitanes, lo importante es que todos se sientan importantes. Hoy en día es diferente a antes que habían líderes, ahora cada vez cuesta más en esa parte. Hay jugadores que tienen mucho tiempo en la selección, independientemente no lleven la cinta, son capitanes.