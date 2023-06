Romell Quioto confirma que no estará con la Selección de Honduras en la Copa Oro: “Es bastante duro”

La Copa Oro 2023 está cada vez más cerca y las malas noticias han llegado en la Selección Nacional de Honduras.

Tal como lo adelantó DIEZ, Romell Quioto no disputará la Copa Oro 2023 con la Bicolor debido a una lesión.

“Lamentablemente no voy a poder estar por una lesión que he sufrido, esta vez me tocó a mí y solo queda pensar en la recuperación y estar lo más pronto posible de vuelta”, comentó Quioto a DIEZ, durante la final de las Reservas entre Olimpia y UPNFM.