Héctor Vargas confiesa quién debe ser el técnico de la Selección de Honduras tras la separación de Diego Vázquez

Ante una serie de nombre que se manejan en el medio, el técnico Héctor Vargas sale al paso con un análisis de lo que ha sucedido y confiesa quien debería ser la mejor opción para tomar las riendas de la Bicolor.

”Nos preocupan los resultados de la Selección, Panamá está teniendo buen torneo, Costa Rica no como ellos pretenden, Guatemala está creciendo, Jamaica con varios jugadores en Europa y creo que los directivos no se dan cuenta por estar metidos en sus empresas y no están mirando lo que crecen las selecciones que nos rodean”

¿QUIÉN DEBE TOMAR LA DECISIÓN?

”Ojalá que el próximo técnico lo elija alguien que entienda de fútbol y después que lo apoyemos todos, ya que está en juego el fútbol de Honduras, ya nos hemos retrasado mucho con estos últimos resultados. Deben de consultar con la gente que sepan de fútbol”

LA PRÓXIMA COMPETENCIA

”En tres meses viene una competencia y otra vez vamos a ver si probamos otro técnico con la poca credibilidad que se le pueda tener a alguien, ya que si es alguien que no conoce el medio, luego diremos que no conoce los futbolistas. Pero si es alguien del medio dirán que no tiene credibilidad para dirigir. Esto debe de ser algo bien respaldado; sino volveremos a caer”