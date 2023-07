Joel Campbell y el increíble análisis que hizo sobre la crisis del fútbol de Costa Rica ¿Pasa lo mismo en Honduras?

“Esta crisis es buena para todos para despertar y saber que el fútbol no es fácil, para saber que en el deporte muchas veces se va a perder es que estamos satanizando el perder y perder a nadie le gusta...pero ¿Usted para llegar a este puesto de trabajo cuantas veces perdió? En el fútbol no es nada diferente y nosotros igual y nos van a criticar y está en nosotros escuchar porque estamos en un deporte público y está en nosotros escuchar aceptar lo bueno y desechar lo malo”, manifestó.

“Claro a nosotros no nos gusta perder, pero perdiendo se aprende muchísimas cosas y está bueno que aprendamos. El camino del fútbol es muy largo y se va a perder muchas más veces de las que se gana y en las derrotas usted saca el carácter de si quiere mejorar o si quiere quedarse en la derrota”, expresó Joel Campbell.

“Ahora que recibe a los jugadores que entre comillas deben de venir ya profesionales a la selección Mayor. Hace muchos años, Costa Rica siempre clasificaba a los mundiales menores. En mi caso, cuando con la Sub-17 clasificamos al Mundial, esos mundiales te da dan muchas cosas para ir creciendo”, aseveró.

“Llegas más fogueado, pero cuando en nuestro país lastimosamente hemos perdido clasificaciones de la Sub-17 y la Sub-20 durante muchísimos años, es un hueco en el cual muchísimos jugadores se han quedado”, destacó.

“Para llegar a Primera División lo normal es que si estás en la sub-17 y la sub-20 te ven, te llaman, debutas joven, pero cuando tu equipo queda fuera es muy difícil que se les dé ese chance a jugadores de 16, 17 y 18 años y entonces están llegando muy tarde a primera y no están llegando con esos Mundiales en la espalda”, mencionó.

Para Campbell no clasificar a los Mundiales juveniles es algo que hoy está impactando en la selección mayor.

“Pero en ese hueco generacional entre los 20 y 27 años no tenemos jugadores consolidados. Es difícil y por eso se arrastró durante mucho tiempo a jugadores del 2014 y no era culpa de ellos, sino porque no había un grupo de 23, 24, 22 que estuvieran tocando la puerta diciendo ya su tiempo pasó, porque así es como se hace el cambio”, añadió.

”Cuando los de abajo están empujando la puerta la botan y los más viejos se tienen que ir. No es culpa de los que están viejos, yo estoy joven, tengo 31, pero no es culpa de los viejos, ni del entrenador que tiene que llamar jugadores viejos porque los jóvenes no están tocando la puerta”, dijo el referente en ataque de Costa Rica.

Campbell afirmó que esta situación lo platicó con el ex técnico de Costa Rica, Óscar Ramírez. Al final parece que tenía razón el futbolista.

“Yo se lo había dicho antes del Mundial del 2018 al Macho Óscar Ramírez, que mi miedo es que no hay jugadores jóvenes tocando las puertas y entonces el problema lo vamos a tener después. Y llegamos al 2022 arañando”, concluyó.