Keylor Navas habría protagonizado un escándalo con periodista: “Vas a borrar todos los videos”

El portero del PSG , que aún no define su futuro, estuvo acompañado por su esposa Andrea Salas y colegas como Christian Bolaños y Álvaro Saborío . Sin embargo, habría protagonizado un escándalo.

“Me pasó algo con un futbolista, bueno con Keylor Navas, ya que en el programa no puedo decirlo, vamos a ver cómo se los cuento, cómo se los digo. Resulta que el mae se molestó conmigo, porque yo estaba, no como que se molestó conmigo, sino que me dijo algo muy extraño”, empezó diciendo Rojas.

“Yo estaba como en una parte más privada, solo, sin camarógrafo y sin nada y veo que vienen puros futbolistas. Bolaños, Saborío, Keylor Navas y Andrea Salas, ahí yo tengo los videos, entonces yo hecho a grabar, pero todo el mundo estaba grabando ahí, era como gente de la producción, entonces yo tengo el teléfono encendido y hago como: hola, ¡pura vida!”, cuenta el periodista.