¿Piensa en marcharse? La tajante respuesta de Luis Suárez tras quedar eliminado con Costa Rica en la Copa Oro 2023

Al estratega de 63 años le volvieron a preguntar si consideraba dar un paso al costado tras esta eliminación de Costa Rica y fue contundente.

“Yo no pienso irme. Tengo que presentar un informe con el Comité Ejecutivo y estoy tranquilo con las cosas que estoy haciendo. Dentro de lo que uno mira, es que no me he equivocado en esa situación, tengo claro que hay muchas cosas por corregir, pero creo que hemos hecho cosas interesantes sobre algo que hace mucho tiempo tenía que hacerse y me tocó a mí, no tengo temor y lo quiero seguir haciendo”, respondió.