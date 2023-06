Luis Vega responde si se pierde por lesión el Haití-Honduras y halaga a Alberth Elis: “Es un ejemplo a seguir”

Tras el 1-1 final “El Ingeniero” del Motagua se acercó a la zona mixta donde habló con DIEZ sobre su lesión. ¿Lo dejará fuera ante Haití? Además, destacó el esfuerzo que hizo “La H” y el gol in extremis de Alberth Elis.

- DECLARACIONES -

¿Cómo valora el empate ante Qatar? ”Estamos felices y contentos porque podemos hacer las cosas de la mejor manera, estamos esperanzados en el partido de México-Haití”.

¿Qué nos puede decir de su lesión? “Eso no sabría decirlo hasta conocer el examen respectivo y depende de la evolución la federación hará un anuncio, pero espero estar listo para el siguiente partido”.

Tenía esa molestia de la lesión: ”La molestia siempre está, sino no hubiera salido del partido, porque yo intenté dar el máximo y como no me sentía al 100%, pedí el cambio”.