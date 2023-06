Martinoli fulmina a Jorge Pietrasanta en plena transmisión México-Panamá: “Te echaron de todos lados”

Se jugaba el minuto 66 y el narrador de TV Azteca reiteró que la Liga de Naciones es un “torneo que no existe”, demeritando su organización y deslizando que a México no le aporta nada.

Martinoli se dio cuenta de la crítica de su colega y no dejó pasar la oportunidad para contestarle. Si bien no mencionó a quién iba dirigido su mensaje, se entiende que no le hizo gracia lo dicho por Pietrasanta .

“Un torneo que claramente no existe, doctor. Claramente no existe (pero aquí estamos) como siempre. Nosotros sí estamos. Hay otros que quisieran estar y no están... pero qué tal nos están escuchando. No nos escuchen. Si nunca te ha gustado, a parte te echaron de todos lados. Es correcto. Hay cada cosa”, expresó en los micrófonos.

Pietrasanta no dejó pasar el comentario de Martinoli, respaldado por Luis García y Zague. “Si este torneo (Nations League) no existe, entonces ¿por qué la hacemos tanto de ped* por la pobre exhibición del Tri? No debería importar”, replicó horas después.