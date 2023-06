México fue goleado y figura de Estados Unidos deja un mensaje: “Salimos a enseñarles, el resultado lo dice todo”

“Creo que sí (es la mejor versión de este equipo), tenemos jugadores que han estado listos para este momento, la mayoría juegan ya en otros continentes y tenemos un grupo fuerte”, añadió el jugador que milita en el Groningen de Países Bajos.

También cuenta que todavía no ha podido asimilar el presente que está viviendo. “Todo siempre era un sueño desde los 10 años. Sigue pareciendo que es un sueño, metiéndole gol a México, jugando en Europa, como dije, han pasado muchas cosas en los últimos seis meses que no he tenido tiempo de parar y poder pensar en lo que he hecho”.

Sobre la final de esta noche contra los canadienses, el atacante comentó que “creo que en este momento, como funciona Concacaf, se rotan los equipos. Canadá terminó primero en las eliminatorias (mundialistas) y ahora estamos en una final contra ellos. Creo que de momento se define al mejor (de la zona)”.