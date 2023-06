Prensa de México sorprende antes de enfrentar a Honduras: “Cero credibilidad y la oportunidad de dar un golpe a la hegemonía”

Luego se extendió y explicó que: “No es la México invencible, si bien encuentro en esta selección mexicana mayor calidad individual y me parece que en ese sentido va a poder vencer a Honduras; el partido queda 2-1; claro, sería fracaso si no se gana la Copa Oro”.

Tras eso, expuso: “Creo que va a ganar México, no fácil porque hace rato que el equipo mexicano no le gana fácil a nadie, le cuesta en los partidos contra los de arriba y abajo, pero con este entorno y la situación, el equipo mexicano va a ganar”.

En su exposición ante los micrófonos de DIEZ adujo que si no se coronan, sería un rotundo fracaso. “Sí, claro, por supuesto, no es justificación el hecho de que llegue un nuevo técnico, México con o sin, o a pesar del técnico que está de turno, tiene la obligación de ganar la Copa Oro, máxime que Estados Unidos viene con un cuadro alternativo. Me parece que si México no gana la Copa Oro con Jaime o sin Jaime Lozano, se tendrá que considerar un fracaso”.

Concluyó hablando de las bajas. “No tenemos cómo suplir a un futbolista como Chucky Lozano o Tecatito Corona, el fútbol mexicano, como el de ustedes, no tiene tantos futbolistas destacados, entonces se trata de suplir con jóvenes que ahora se apuntan que sean los próximos, como es ‘Chaquito’ Giménez u Ozziel Herrera, que ellos son los encargados de poder suplir a los hombres importantes pero, no tenemos cómo suplirlos”.

HONDURAS, CON LA OPORTUNIDAD DE BATIR AL ‘TRI’

Uno que declaró con tintes muy críticos con el andar del equipo azteca fue Enrique Martínez, corresponsal de Mediotiempo. “Yo espero, por el lado de México, que haya una mejoría en cierta medida, el tema de que ya hubo un cambio en la dirección técnica puede mejorar para bien en el conjunto mexicano. Del lado de Honduras es una selección que siempre se le indigesta a México, sea en el Azteca, sea en San Pedro Sula o Copa Oro y hoy podría ser una bonita oportunidad para la selección hondureña de derrotar a México, que hoy no espanta como en otras ocasiones”.

“Esta es una oportunidad accesible para Honduras por cómo viene México, hay un interinato, los jugadores no están atravesando por su mejor momento mental, algunos sí tuvieron una muy buena temporada, pero aquí en selección no lo están demostrando. Esta puede ser la oportunidad de que Honduras de un golpe a esa hegemonía que tiene México sobre ustedes. En cuanto al pronóstico, si no gana Honduras, empatan. Ya como está la situación me parece que no sería un fracaso no ganar la Copa Oro”, cerró exteriorizando.