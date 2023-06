Osman Chávez a Diego Vázquez: ”Si Reinaldo Rueda y Luis Suárez hubieran sido resentidos, Honduras no clasifica a dos mundiales”

Dentro de los convocados no aparece el nombre de Luis Enrique Palma, quien fue el mejor legionario hondureño en Europa. Ante ello, “El Bicho” no aparecería en el listado final de Honduras en el certamen internacional.

“Si los DT Reynaldo Rueda y Luis Suárez hubieran sido resentidos y no conciliadores, Honduras no clasifica a un segundo y tercer campeonato Mundial”, enfatizó Chávez a través de su cuenta personal de Facebook.

Bajo esta premisa, Osman “El Tierno” Chávez, voz autorizada de “La H”, le mandó un mensaje a Diego Vázquez por la no inclusión de Luis Palma.

Añadió sobre la polémica: “Luis Palma hoy por hoy es uno de nuestros mejores jugadores en el extranjero y no fue convocado. Diego ponga primero los intereses de Honduras antes que sus problemas personales. Al final quien pierde es la federación y Honduras. Así no Diego, así no. Luis palma nos ilusiona a todos los hondureños”.

Osman Chávez disputó dos Copas del Mundo con Honduras: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Ahora es diputado en el Congreso Nacional de la República.