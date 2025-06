Reinaldo Rueda adelanta el sustituto de Andy Najar en su debut en Copa Oro ante Canadá y las exigencias del torneo

Creo que muy atractivo, desgastante por todo lo que significó el desplazamiento, el viaje y bueno de todas formas es una buena consideración para Honduras, el que haya sido tenido en cuenta, no sé si por sorteo o por decisión de la organización, enfrentar a una selección que seguro no va a ser una gran exigencia, va a ser importante para nosotros, por la calidad de la selección, una selección mundialista, una selección que tiene un gran momento por todo lo que se ha construido a través de los últimos años y bueno creo que va a ser un partido difícil para nosotros, pero muy motivante enfrentar a un rival que nos exija y que nos diga dónde estamos nosotros.Creo que por ese lado es una ganancia para Honduras.

¿Con qué presión llegamos a este partido?

Creo que está muy claro que en la medida en que los rivales sean grandes, sean de un buen nivel, Honduras va a corresponder de esa misma forma. Todos los rivales son diferentes, como decía Carlos, estilos diferentes. Creo que la gran riqueza de CONCACAF es tener seleccionados con diferentes estilos de juego, todos muy competitivos. Creo que es una gran motivación estar en CONCACAF por todo lo que ha crecido CONCACAF, por todo lo que ha invertido FIFA, por todo lo que ha invertido en el desarrollo del fútbol en Centroamérica.

Y bueno, que más que enfrentar a esta selección, cada día sé que es una de las fuertes del área y más sede del próximo Mundial. Creo que la presión nos la colocamos nosotros mismos, presión frente a nuestra profesión, frente a nuestra responsabilidad y es normal que exista esa presión.

¿Por qué confiar en esta selección mañana ante Canadá?

Indudablemente que eso es lo que se ha demostrado y creo que es una tendencia a nivel, podría decir internacional o a nivel inclusivo.Ayer hacía yo la ejercicio con algunos de los jugadores. Yo les decía, por ejemplo, Real España, ¿ante quién entregó el liderato? ¿Qué puntos le quitaron a España la opción de mantener el liderato? ¿Dónde empezó el quiebre de Olimpia? ¿Dónde empezó el quiebre de Maratón contra quién? Y en la selección nacional inclusive a veces.

Vemos por ejemplo el partido que hicimos nosotros en Jamaica, en Kingston, los dos partidos de local contra México.Y es lograr, regular, estabilizar ese comportamiento mental para poder responder y aprovechar el talento que tienen todos estos muchachos. Todas las virtudes que tienen, toda la trayectoria que tienen, los años que han hecho procesos de selección desde sus 17, sus 20, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos.

Son hombres que han sufrido, valientes porque se colocan la camiseta de la selección y aún así conscientes de toda la exigencia que hay.Siempre están ahí, siempre están ahí poniendo su carácter, su personalidad, su talento, con la alegría de jugar el fútbol, con la satisfacción y el orgullo de presentar a la selección. Yo creo que es un inmeritorio y yo creo que ahí se basa toda la confianza nuestra como cuerpo técnico y como le digo yo a ustedes y a la afición por el interés de ustedes, que estén seguros que estos muchachos en cuanto a entrega y responsabilidad y compromiso, 500%.

¿Por dónde pasará el juego de mañana y ya tiene definido el equipo titular?

Creo que uno siempre proyecta un juego, uno juega un partido antes, otro es el que se desarrolla y otro el que sucede. Conscientes de, hemos hecho la evaluación de la selección canadiense en los últimos años, tanto en la Copa de Confederaciones, Nation League, que jugaron ahora recién este año. Así se llama el torneo, ¿no? Sí, la Copa de Naciones, sí. Y los Juegos Amistosos que hizo ahora Canadá y todo lo que está sucediendo dentro del grupo en cuanto a la aparición de nuevos jugadores.

En la medida en que nosotros descifremos bien, hagamos la contra táctica, como lo dijo Carlos, de lo que ellos hacen, hagamos nuestras propuestas, seamos proactivos, soportemos la presión y quizás el fervor, el entusiasmo de esos primeros minutos.

Mientras que tengamos ese control, por ahí va a pasar el partido. Saber contrarrestar ese ímpetu, quizás esa agresividad que van a mostrar ellos desde el punto de vista de presión, podemos cogerle la vuelta al partido, ¿no? Por ahí pasa todo.Y el once, sí, creo que hoy vamos a hacer el último entreno, vamos a mirar últimos detalles. Hay por ahí unas dos posiciones que siempre es la tarea mía, ¿no? Que me confronto, comparto con los compañeros del cuerpo técnico, evalúo lo que hacen los jugadores en los últimos minutos de trabajo y decido lo mejor para la selección. Esperar que esta noche tengamos un buen sueño, durmamos bien y mañana presentar el mejor once.

El técnico de Canadá asegura que esperará una Honduras que presionará, pero será frágil en defensa, ¿En qué se ha ocupado más usted?

Creo que lo ideal es armonizar ese once. Y como les digo yo a ustedes, ¿no? Ese fraccionamiento no existe en el fútbol. Ese fraccionamiento no existe en el fútbol, ¿no? Creo que el fútbol es uno solo y en la medida que nosotros tengamos la posibilidad de jugar, vamos a buscar el arco rival, porque sabemos que es la única forma de descifrar el partido, ¿no? En la medida que seamos conscientes y tengamos buena concentración en las dos fases del juego, si se pudiera así, teóricamente, sabemos que es una cosa con pelota, otra sin pelota. Ahí pasa el juego. Y en la medida que seamos equilibrados en esa situación, podemos hacer un buen partido, ¿no?.

¿Qué hará Honduras para competir en esta Copa Oro?

Todo va a pasar por la gestión, el juego, la ejecución que hagamos en cada partido. La medida en que seamos certeros, que acumulemos los puntos y que nos permitan superar esta fase de grupo inicialmente, que esto nos fortalezca, es ir acercándonos al desafío. Queremos que el desafío sea seis juegos. Seis juegos queremos jugarlos. Tenemos con qué lograrlo.

Confío que podamos tener buenos partidos, que tengamos buen comportamiento y que esto nos permita llegar a esa instancia de disputar una final.Ustedes ven que siempre las Copas de Oro, las finales son Estados Unidos-México. Esa ha sido casi que la tendencia de las Copas de Oro, si uno hace la revisión estadística. Por ahí se entró una vez Panamá, por ahí entró una vez Costa Rica, por ahí entró otras selecciones, el mismo Canadá también.Pero la tendencia siempre ha sido esa, la contundencia de Estados Unidos-México. Y esperamos competir para llegar a esa final. Sabemos que hay que hacer un gran juego y esa va a ser la mentalidad y la premisa que tenemos.

¿Qué jugador podrá reemplazar a Andy Najar?

El caso Najar, bueno, un caso que desafortunadamente su compromiso laboral, así lo dice Najar, como dice el profe, yo ya no tengo 20 años, ni 22, ni 25. Yo ya estoy en mi último momento de la carrera, tengo un buen contrato, voy a cuidarlo, voy a declinar. Y eso le da paso a quizás que se consolide alguno de los hombres que vienen haciendo el camino.

Normalmente en esa posición han venido haciéndolo Christopher Meléndez, que es el hombre que ha ido asimilando esos conceptos. Ahora llegó también Crisanto, también con un buen suceso. Vamos a ver qué se me ocurre de aquí a mañana, qué podamos hacer para bien de la selección y que sea lo más seguro.

También y Raúl García también. Carlitos García lo hace muy bien, jugar muy inteligente. Raúl García también.Tener jugadores polivalentes. Ustedes saben que esa es una situación que hay jugadores que en los clubes juegan en una posición y vienen a la selección y juegan en otra. Y hay jugadores que se adaptan, hay otros jugadores que no lo pueden asimilar. Por ejemplo, ayer hice dos locuras. Quise incomodar a dos jugadores y hoy me decían los primeros minutos. Pero es buscando alternativas de solución.