Romell Quioto no se queda atrás y sale al paso sobre la polémica de indisciplina en la Selección de Honduras previo a la Copa Oro

Luego que la panterita expusiera que varios de los futbolistas que hoy no están en la H es por actos de indisciplina y falta de compromiso para con el país, las reacciones no se han hecho esperar.

Tras la declaraciones de Andy Najar desde Estados Unidos, ahora ha salido al paso el capitán de la Bicolor, Romell Quioto, quien ha usado sus redes sociales.

“No me puedo alegrar que un colega o alguien en la vida cometa un error y celebrarlo; porque yo también soy humano, me he equivocado y me voy a seguir equivocando”, comienza su pronunciación.

Además agregó: “Lo corrijo y le digo, esto no se hace por esto y por esto. Ya si vuelve a cometer el mismo error, pues ya lo dejo tranquilo y que sea responsable de sus decisiones”.