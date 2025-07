Rueda reveló la solución para que Choco vuelva al gol y el mensaje tras goleada ante Canadá: "los jugadores tienen la clasificación al Mundial"

El entrenador colombiano no viene del todo satisfecho, resaltó cosas positivas, pero espera que el nivel futbolístico mejore para la eliminatoria de Concacaf y clasificar al Mundial 2026.

Honduras inició el camino siendo goleada por Canadá con un 6-0 en la ciudad de Vancouver, eso fue un golpe letal, sin embargo, se pudo revertir la situación en la Copa Oro 2025.

"Estaba haciendo esa autoevaluación, les dije a los muchachos que me dijeron que de mal estaba haciendo yo, uno se debe incluir. Hicimos los dos juegos ante Caimán y Barbuda, lo de Canadá fue algo inexplicable, nunca lo habíamos vivido a nivel de selección. Los muchachos se sinceraron, hablaron y fue muy positivo para hacer muy buenos 4 juegos y lo que se viene", afirmó.

Afirmó que se debe trabajando en mejorar, no tirar campanas al aire por llegar a semifinales de Copa Oro 2025. "Tenemos que seguir, no podemos conformarnos con este nivel, siempre de mejorar. Las clasificaciones (a mundiales) se definen por un gol, un punto".

Y agregó: "esperar que estos muchachos tengan muy buena salud, que estos muchachos sean vigentes en sus clubes, que tengan ritmo y actualidad en sus clubes, la selección se beneficia".

Rueda mencionó que todos los rivales tienen su respectivo crecimiento futbolístico: "todas las selecciones han crecido mucho, que tienen sus hombres en Europa, marcan un nivel de juego a nivel internacional, en el caso de Panamá, Costa Rica y el mismo México, es una actualidad diferente a los nuestros".

Luis Santamaría y Dixon Ramírez gustaron al técnico, pero contó que no fueron completos a la Copa Oro: "muy gratificante por su calidad técnica, aplicación y reconfortante. Perdimos a David Ruiz, Andy Nájar, Rigo Rivas... Por ahí hubiese sido diferente la Selección con ellos tres, también estaban Nairobi Vargas y Alenys Vargas, esperar que se recuperen. Lo de Dixon fue gratificante".

La delantera es algo que tiene muy ocupado al seleccionador nacional de Honduras. "Todo ese trabajo es global, lo defensivo y ofensivo, la parte ofensiva es para mejorar, pero son los jugadores que tienen la clasificación al Mundial".

Choco Lozano es un tema que el entrenador tienen en mente y ha trabajado para darle mayor oportunidad en la cancha, un detalle que no ha pasado a nivel de clubes.

"Es muy sencillo, con 12 partidos jugando seguido con su club... En su club no ha jugado así en 6 meses, nosotros lo pusimos ante Caimán y Antigua, necesitamos ayudarle, igual a Palma. Ellos tienen en la cabeza el fútbol, pero no lo pueden desarrollar. Eso es la parte neurológico, sino puede competir, tener ritmo y buena continuidad no lo pueden lograr".

Kervin Arriaga es nuevo jugador del Levante de la primera división de España y Rueda le desea lo mejor al Misilito en su nuevo equipo. "Positivo, es muy buen premio por lo que hizo en Zaragoza, que juegue, que tenga buen suceso y disfrutarlo en la Selección".

Resaltó que el joven Julián Martínez dio buenos sucesos tanto como central y en el lateral izquierdo. "Indudablemente que José Julián mostró buen nivel, muy gratificante y lo de Luis Vega, si se va en qué Liga será, si jugará, no se sabe... Que bueno que haya respondido Julián".

Después del 6-0 y la semis, el entrenador de la Bicolor tuvo un mensaje para la Selección de Honduras. "Lo que les he dicho, que quieran a los muchachos, al final del partido que perdieron les dije "los quiero más que nunca" y ahora los quiero más que nunca. Eso hay que hacerlo, quererlos y darle confianza".

Y ante la posibilidad que Romell Quioto fiche por el Olimpia, que significará su regreso a la Liga Nacional de Honduras después de muchos años como legionario, destacó: "lo importante es que juegue".