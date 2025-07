"Estamos muy contentos y felices de competir en un torneo tan importante para México como lo es la Copa Oro y queremos que copa se quede en casa, tenemos que salir con todo en los próximos partidos”.

Al momento de referirse al compromiso ante la Bicolor, el atacante reconoció lo duro que son los duelos, pero advirtió que ellos serán los vencedores.



"Sabemos la fortaleza de Honduras, sabemos que ellos en Honduras son fuertes, nos han ganado los últimos allá, pero ahora en Copa Oro vamos a tener el apoyo de nuestra gente, los incondicionales y creo que eso suma mucho para nosotros, saldremos motivados por tener a la gente de nuestro lado y lo vamos a ganar”.

Sobre la disputa en la zona ofensiva de la selección mexicana: “No, no nos preocupa porque tanto Raúl como Sepú, como Vega, sabemos que el que le toque hacer el gol lo vamos a hacer y vamos a celebrar de la misma manera, al final, en la selección todos somos del mismo país, nos agarramos de la mano y el objetivo es claro, es ganar”.

Por otro lado, resaltó el trabajo de Javier Aguirre. “El Vasco vino, todo su cuerpo técnico, Pol, hemos hecho una linda familia, le hemos hecho caso al Vasco con todo el cariño y respeto que le tenemos, nos ha regresado la identidad de ser mexicanos, de salir con todo, puede ser que perdamos, pero queremos que la gente se vaya identificada con nosotros”.

Ahora, se centra en disfrutar su estancia en el Tricolor. “Sé que esto recién comienza, he dado pasos importantes en mi carrera, de la mano de Dios, pero como bien decimos, algo Dios me dejo en claro, con Dios todo es posible, no voy a parar, que este es el principio, se viene un Mundial, un lindo año con el Milán y quiero aprovechar todo al máximo”, sentenció.