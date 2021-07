Hora y canal: Argentina y Messi no quieren sorpresas contra Ecuador en los cuartos de la Copa América  

Lionel Messi aborda el último tren en camino a su postergado título de Copa América con parada ante Ecuador en cuartos de final.

FOTOS: El encontronazo de Neymar con el DT de Chile, Vidal llama "payaso" al árbitro y el cariño entre barcelonistas



La primera semifinal ya se armó entre Brasil, que derrotó ajustadamente a Chile el viernes por 1-0, y Perú, que eliminó por penales (4-3) a Paraguay.



El encuentro Brasil-Perú en semifinales en Rio de Janeiro el lunes reedita la final de la Copa América-2019, que ganó el anfitrión.





- Messi ya no baila solo -

Ya casi sin opciones a sus 34 años, Lionel Messi está enfocado en dar un golpe de timón en su carrera plagada de récords pero sin títulos con la selección absoluta argentina.



Más suelto y mejor acompañado en esta versión de Copa América-2021, la 'Pulga' completó una primera fase en alto nivel y como goleador de la serie con tres tantos.



En la hora de la verdad, que comienza este sábado ante Ecuador en Goiania, el capitán luce con muchas ganas de enterrar ese palmarés de tres finales perdidas de Copa América (Venezuela-2007, Chile-2015 y EEUU-2016) y con ello sepultar los 28 años sin coronaciones de la albiceleste.



Incluso parece no afectarle que aún no haya novedades oficiales sobre las negociaciones por la continuidad de su contrato con el Barcelona, que venció el 30 de junio.

El VAR es el gran protagonista de los memes luego de que Brasil eliminó a Chile de la Copa América



No será nada fácil. La misma meta tiene el anfitrión, que busca coronar nuevamente un bicampeonato en su casa del Maracaná, pero esta vez con Neymar al frente. Y atención además con las sorpresas que hasta ahora no aparecieron en la Copa América, pero siempre dan que hablar en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.



A fuerza de ensayar, el entrenador Lionel Scaloni parece haber convencido a sus volantes y delanteros que ellos no son espectadores que miran embelezados cómo el hábil capitán atraviesa fronteras...pero en soledad.



Y sobre todo en la goleada 4-1 ante Bolivia, Messi levantó la vista y vio aliviado casacas albicelestes libres, socios temporales como Alejandro Gómez o Angel Correa.



A eso apuntará Gustavo Alfaro, el técnico argentino al frente de Ecuador: a cortar el circuito alrededor de Messi y ahogar al goleador argentino.



Alfaro dejó claro que su equipo saldrá "a presionar, tratando de jugar lo más lejos posible de nuestro arco".



"Sabemos que por jerarquía, rodaje y costumbre Argentina tiene ventajas. Pero empieza otro torneo, diferente a fase de grupos. Son 90 minutos. En estas instancias de Copa América, los partidos serán cerrados y se definirán por detalles", dijo en rueda de prensa en la víspera del partido en Goiania.



La selección de la mitad del mundo dejó una imagen en lo alto en su duelo con Brasil al cierre de la fase de grupos (1-1) al que incluso pudo quitarle el invicto con un desempeño destacado en particular en la segunda parte.



Probables formaciones:



Argentina: E. Martínez; N. Molina, C. Romero o G. Pezzella, N. Otamendi, N. Tagliafico o M. Acuña; R. De Paul, L. Paredes, G. Rodríguez o G. Lo Celso; N. González o A. Gómez; L. Martínez, L. Messi.



Ecuador:​ Galíndez; Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñán; Franco, Méndez, Noboa, Palacios; Valencia, Preciado.

Hora: 7:00 P.M Canal: Canal 11