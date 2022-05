Catrachos PA pierde su invicto en la sexta fecha, pero marcha segundo en su grupo en UPSL. El sábado van por la revancha

Resultados Catrachos PA

Catrachos PA 2-2 Philadelphia Lone Star II

Catrachos PA 3-0 UCFSC Jeffrey Mendoza

Catrachos PA 3-0 Tijuana Xolos NJ

Catrachos PA 3-0 Allentown United II

Catrachos PA 1-1 New Jersey Alliance FC II

Próximos partidos del Catrachos PA

Catrachos PA vs Philadelphia Lone Star II - 28 de mayo. 2:00pm ET

Catrachos PA vs Williamsport City Lions FC - 29 de mayo, 2:00pm ET

New Jersey Alliance FC II vs Catrachos PA - 05 de junio, 7:00pm ET

Catrachos PA vs Allentown United II - 12 de junio, 2:00pm ET

Catrachos PA vs UCFSC Jeffrey Mendoza - 19 de junio, 2:00pm ET

Tijuana Xolos NJ vs Catrachos PA - 25 de junio, 5:00pm ET

Sobre el Catrachos PA

El CD Catrachos PA es un equipo hondureño que participa en la Northeast American - South, de la Division I de la United Premier Soccer League (USPL), campeonato considerado como la cuarta división del fútbol de Estados Unidos, y por medio del cual se puede disputar la U.S. Open Cup.

El equipo es dirigido por los hondureños Cristian López y Bayron Rivas, y entre sus jugadores hay nacionalidades de Honduras, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Dominica.

Plantilla

Alejandro Durán - portero (Guatemala)

Luis Zelaya - portero (Honduras)

Luis Arellano - portero (Venezuela)

Cristian Izaguirre - portero (Estados Unidos)

Yimi Cordova - defensa (Honduras)

Omar Castro - defensa (Honduras)

William Díaz - defensa (Honduras)

Kevin Ortiz - defensa (Honduras)

Mayron Díaz - defensa (Honduras)

Darwin Castillo - defensa (Honduras)

Didier Herrera - defensa (Honduras)

Kevin Díaz - defensa (Honduras)

Kevin Ramos - defensa (El Salvador)

Esmeury Acosta - mediocampista (Dominica)

Tommy López - mediocampista (Honduras)

Derlyn Ochoa - mediocampista (Honduras)

Dennis Herrera - mediocampista (Honduras)

Josué Díaz - mediocampista (Honduras)

Alber Rivera - mediocampista (Honduras)

José Díaz - mediocampista (Honduras)

Elson López - mediocampista (Honduras)

José Herrera - delantero (Honduras)

Juan Carlos Acosta - delantero (Honduras)

Emerson Díaz - delantero (Honduras)

Rudy Barahona - delantero (Honduras)

Julio Hernández - delantero (Guatemala)

Jimmy Cruz - delantero (Honduras)

Isaac Serrano - delantero (Honduras)

Andi Maldonado - delantero (Estados Unidos)