Daniel Collazo, el Rey de Copas del fútbol amateur en Estados Unidos. “El técnico que más admiro es a Mourinho”

Sin embargo, su acento no es argentino, pero sí su pasión por la pelotita. Y es que a cuando apenas tenía tres años, Collazo se tuvo que trasladar a vivir junto a Los Ángeles, California ya que sus padres son misioneros. Siete años después tuvo que agarrar su maletita y volar para Bogotá, pero cuando tenía 17 años regresó a “la ciudad de las estrellas” con una beca universitaria para estudiar negocios internacionales.

Nacido en el año de 1983 una pequeña, pero hermosa y turística ciudad de Argentina llamada Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, Daniel Collazo siempre trajo el fútbol en sus venas. Y cómo no, si viene de la tierra de Diego Maradona y Lionel Messi.

Amado por muchos y no tan queridos por otros, pero lo que nadie puede discutir es que se ha ganado un nombre a base de una buena cantidad de títulos... y también de unos tropiezos y controversias. Y es que en las ligas y copas que se realizan en Estados Unidos, pasa de todo.

En el fútbol amateur de los Estados Unidos hay un personaje que no pasa desapercibido por ningún lado al que va y no solo es por su poco pelo ni porque siempre anda bien identificado con su infaltable gorra, sino porque es uno de los entrenadores más exitosos de la “talacha”, como le llaman al fútbol burocrático en este país.

Pero lo de Collazo es el fútbol, no necesariamente como jugador, pero sí como entrenador en la que ha tenido la posibilidad de dirigir a más de 30 equipos en el fútbol amateur con los que ha conseguido levantar muchas copas, aunque también tiene unas revanchas pendientes, como ganar la New Orleans Cup, torneo en el que no ha pasado ni la primera ronda en las dos ocasiones que ha competido.