El equipo de Catrachos PA, que dirige el hondureño Cristian López, tendrá una dura agenda en este mes de junio

Por el mismo motivo el conjunto catracho tampoco pudo jugar el partido contra Williamsposrt City Lions , que estaba agendado para el domingo 29. Aún no se ha anunciado la fecha de reprogramación de este juego.

De esa manera los comandados por Cristian López cerraron el mes de mayo con cuatro triunfos, dos empates y una derrota, lo que posiciona al equipo con 14 puntos en el segundo lugar de la conferencia Noreste Americana del Sur.

Agenda de Catrachos PA en junio-

New Jersey Alliance FC II vs Catrachos PA - 05 de junio, Cochrane Stadium en New Jersey.

-Catrachos PA vs Allentown United II - 12 de junio, John Bartram HS Football Field en Philadelphia.

-Catrachos PA vs UCFSC Jeffrey Mendoza - 19 de junio, John Bartram HS Football Field en Philadelphia.

-Tijuana Xolos NJ vs Catrachos PA - 25 de junio, estadio aún por anunciar.

*Catrachos PA vs Williamsport City Lions FC - fecha aún por anunciar, John Bartram HS Football Field en Philadelphia.

Resultados Catrachos PA en la primera vuelta

Catrachos PA 2-2 Philadelphia Lone Star II

Catrachos PA 3-0 UCFSC Jeffrey Mendoza

Catrachos PA 3-0 Tijuana Xolos NJCatrachos PA 3-0 Allentown United IICatrachos PA 1-1 New Jersey Alliance FC II

Catrachos PA 0-3 Williamsport City Lions