José y Carlos Sánchez, dos hermanos hondureños que conquistan el futbol amateur en Estados Unidos con el Cedrito

“Mi familia ha sido lo más importante para mi, mi esposa ha sido un gran apoyo para salir adelante desde que estamos juntos, ella me sacó de la calle, ya que yo tenía problemas de alcohol y no me avergüenza decirlo”, nos confiesa.

Carlos Sánchez nos declaró que junto con su esposa comenzaron con la venta de comida, ya que ella es salvadoreña y preparaba pupusas para que él saliera a vender a las calles en Estados Unidos.

HISTORIA DE CEDRITO

Cedritos FC es el equipo de los hermanos Sánchez, el cual es un club que desde su llegada al fútbol amateur ha dado grandes sorpresas. Sus comienzos fueron en el año 2015.

Sus inicios fueron en pequeños torneos de cuadrangulares y ahí ya empezaban a notar que su equipo era muy fuerte en las competiciones y que debían de probar suerte en torneos de mucha más exigencia.