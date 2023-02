Las grandes Copas y premios en el fútbol amateur de Estados Unidos en 2023. ¡Conoce las que más pagan al campeón!

Otra de las Copas que cada año va generando más ruido y que en 2022 fue una de las mejores, es la New Orleans Cup que en abril celebrará su cuarta edición. Merlin Hernández, su fundador y organizador, elevó el premio a 120 mil dólares. El actual campeón de este emocionante torneo es el Cedritos.

MUNDIALITO EN MARYLAND

Pero no sólo en Atlanta, Houston, Miami, New Orleans, Delaware y Virginia habrá fútbol, en la agenda de todos no podemos dejar de anotar la fiesta que habrá en Maryland el 8 y 9 de abril con el Mundialito, organizado por Fermín Centeno con un sensacional premio de 80 mil dólares.